傳美「軍事融資」援台 俄議長譴責：讓台灣步上烏克蘭後塵

俄羅斯國會下議院議長沃洛金（Vyacheslav Volodin）。（美聯社）

2023/08/06 14:28

〔即時新聞／綜合報導〕日前英國《金融時報》報導，在中國威脅日益加劇的情況下，美國將尋求國會同意，透過「外國軍事融資」系統為台灣提供武器資金，但白宮未直接證實。對此，去年出兵入侵烏克蘭的俄羅斯，其國會下議院主席沃洛金（Vyacheslav Volodin）宣稱，聯合國必須譴責美國為台灣購買武器，因為這些「挑釁行為」可能引發一場牽涉到中國的重大衝突。

綜合外媒報導，俄羅斯媒體RT以「俄羅斯議長：美國正把台灣變成另一個烏克蘭」為標題，內文引述「國家杜馬」主席沃洛金5日在社群平台Telegram的發文。他先是抨擊華府「正在準備讓台灣步上烏克蘭的命運」，接著又指責美國總統拜登（Joe Biden）計畫利用部分劃撥給烏克蘭的資金，向台灣提供軍事援助，等於是「又犯了另一個錯誤」。

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俄羅斯媒體RT指出，沃洛金發表的言論指的是英國《金融時報》日前的報導，該報導引述2名知情人士指出，白宮管理及預算局（Office of Management and Budget）預計向國會提出的烏克蘭補充預算請求，這筆經費同時包括透過「外國軍事融資」系統為台灣提供武器資金，以加快向台灣供應武器的部分。

沃洛金指稱，在預見對烏克蘭政策失敗之後，「美國現正面臨失去霸權的風險，在新的衝突尋求救贖」，更指出美國經濟面臨越來越多的問題，且拜登支持率創歷史新低，以這樣的民調不會贏得2024年總統大選，因此這意味著拜登需要挑起台海衝突，來轉移美國選民對美國內部問題的注意力。對此，沃洛金嘲諷稱「這毫無新意」。

沃洛金還宣稱，美國這樣的策略已經用在南斯拉夫、阿富汗、敘利亞和烏克蘭，「美國一方面虛偽地堅稱奉行『一個中國』政策，另一方面卻用盡全力把台灣變成『反中國』」。他還敦促聯合國，一同譴責拜登在該區域的「挑釁行為」，「若聯合國無法預防衝突並確保全球安全，那麼這個組織就和現在不復存在的國際聯盟（League of Nations）一樣沒有意義」。

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