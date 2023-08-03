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    鞏固印太盟友 美國將與蒙古簽署「開放天空」民航協議

    2日蒙古總理奧雲額爾登（左）與美國副總統賀錦麗（右）進行會面，雙方將簽署「開放天空」民航協議。（歐新社）

    2日蒙古總理奧雲額爾登（左）與美國副總統賀錦麗（右）進行會面，雙方將簽署「開放天空」民航協議。（歐新社）

    2023/08/03 15:01

    〔即時新聞／綜合報導〕蒙古總理奧雲額爾登（Luvsannamsrai Oyun-Erdene）2日起訪問美國華府，根據「路透」獨家消息報導，奧雲額爾登2日與美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）討論到俄羅斯、中共、經濟相關問題時表示，美國與蒙古將簽署「開放天空」（Open Skies）民航協議。

    根據路透報導，在美國總統拜登嘗試舒緩與中國的戰略競爭關係時，2日賀錦麗與奧雲額爾登在華府舉辦會議，賀錦麗強調，美國將加強對蒙古及其他印太地區國家的關係，主要著重在應對氣候變遷危機、維護人權、民主及因應國際秩序新挑戰等。

    賀錦麗指出，印太地區的未來與美國人民息息相關，維持與促進印太地區的開放、繁榮與安全等，符合美國的關鍵利益。北鄰俄羅斯、南鄰中國的蒙古，在戰略上具有顯著地位，蒙古也與日本、南韓、美國等培養出盟友關係，儘管蒙古在外交戰略上著重政治獨立性，但在經濟上，蒙古卻不可避免的依賴中國與俄羅斯。

    美國在與蒙古簽署「開放天空」民航協議前，已與全球130多個國家簽訂該協議，該協議授予彼此國航公司可以在對方國家營運的權力，放寬相關監管措施。蒙古國有航空公司蒙古民用航空（MIAT Mongolian Airlines）目前設有飛往歐洲及亞洲各國的航線，但並沒有美國航線，簽署後，也許客運需求量不一定能滿足航線需求，但該協議也會為雙方帶來更為便捷的貨運航線。

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