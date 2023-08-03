中國軍方高層大整肅 港媒：戰支部司令巨乾生凶多吉少

外傳中國戰略支援部隊司令員巨乾生前陣子就傳出被帶走調查，7月31日的中共建軍周年紀念會公開活動缺席，恐真的「凶多吉少」。圖為巨乾生（右）2021年晉任上將，獲習近平（左）授銜。（圖擷取自中國央視微博影片）

2023/08/03 11:09

〔中央社〕在共軍火箭軍高層包括司令員及政委紛紛落馬之際，外傳戰略支援部隊司令員上將巨乾生缺席了7月31日的建軍週年紀念招待會，可能「凶多吉少」。

明報今天在一篇分析文章中指出，在軍中整肅正酣之際，7月31日慶祝建軍96週年的國防部招待會，成為解放軍高級將領清白與否的一個「晴雨表」，而缺席者就引人矚目。

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據指出，從電視畫面看，當天在招待會上，許多高級將領都有出席，主賓席上只缺裝備發展部政委、戰支部隊司令員和國防大學校長3人。

但文章表示，裝發部政委已空缺多時，國防大學校長蕭天亮仍是中將，不夠資格坐主賓席，真正缺席的就是巨乾生。

文章指出，戰支部隊分航太系統和網路系統兩部分，是2016年軍改後成立的新兵種，屬於「新質作戰力量」；如此重要的特種部隊，其高層去年以來卻連番出事，先是航太系統部司令員中將尚宏在當選中共20大代表之後，未能通過代表資格審查，是全中國被取消資格的3名代表之一，後已悄然去職。

此外，今年初引發中國和美國關係風波的「氣球事件」，據說也與戰支部隊有關，而最高層事前並不知情，直到美方抗議才知道，月前就傳出巨乾生正因此接受調查，如今又缺席多個重要場合，看來是「凶多吉少」。

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