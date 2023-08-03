海軍缺兵致軍艦閒置！紐西蘭擬增加國防、安全支出

紐西蘭總理希金斯4日將發布該國第一份國家安全戰略報告，運用過去10個月的審查結果，檢視數個應投資項目。（路透資料照）

2023/08/03 11:25

〔即時新聞／綜合報導〕紐西蘭將於4日發布其國防計劃，預計挹注更多資金和資源。與其國防夥伴相比，紐西蘭部隊長期被認為缺乏資金、裝備老舊。

據《路透》報導，紐西蘭總理希金斯（Chris Hipkins）領導的工黨政府4日將發布該國第一份國家安全戰略報告，運用過去10個月的審查結果，檢視數個應投資項目。

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希金斯在上月的一場演講中表示，安全戰略報告將概述政府重點關注的領域，包括杜絕虛假訊息、維護經濟安全等新議題，並加強與印太地區的聯繫。

希金斯強調：「我們不應被動，我們需要持續投資。」

事實上，紐國工黨政府近日已投入巨資，購入P-8海神式海上巡邏機，取代越戰時期服役至今的P-3獵戶座海上巡邏機；升級現有C-130運輸機；提高軍人薪資以避免人才流失。

縱使如此，紐西蘭的防禦力量仍顯捉襟見肘。由於人員短缺，紐西蘭海軍共9艘艦艇當中，就有3艘處於閒置狀態；建造符合南冰洋惡劣條件的巡邏艦計劃，也被迫喊停。

奧塔戈大學（Otago University）國際關係學者派特曼（Robert Patman）表示：「作為一個主權獨立國家，我們必須習慣在國防和安全項目上多花點錢。我個人期待看到海上安全受到更多關注。」

紐西蘭國防部長李特（Andrew Little）今年稍早表示，該國國防開支約佔國內生產毛額的1%。由於面臨諸多挑戰，且鄰國、合作夥伴對紐西蘭採取實際行動的期望日漸上升，李特認為有必要進行大量投資。

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