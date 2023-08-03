美國印太軍演規模空前 專家：目的是威懾中國

專家表示，美國與盟友近期舉辦多次軍演，目的是威懾中國、嚇阻中國不要試圖統一台灣。圖為美軍在護身軍刀2023軍演發射海馬斯多管火箭系統。（法新社）

2023/08/03 08:21

〔即時新聞／綜合報導〕美國近幾個月以來展開多次與盟友之間的聯合軍演，包括由美國及澳洲主導、規模為歷屆之最的「護身軍刀2023軍演」。專家表示，美國與盟友舉辦軍演的目的是威懾中國、嚇阻中國不要企圖統一台灣，鞏固台海地區現狀及和平穩定，並強調台灣涉及多國的國家利益。

根據《美國之音》報導，東京國際基督教大學政治與國際研究副教授納吉（Stephen Nagy）指出，美國這些軍演與拜登政府「盟友優先」、美中戰略競爭相關挑戰的做法一致，而非偏離美國的長期政策。不過納吉提到，美國近期一系列演習時間似乎與解放軍在去年8月環台軍演的時間相符，也有可能是美方要避開颱風季。

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納吉預測，美國會繼續在印太地區擴大軍演規模，並邀請更多合作夥伴，展示美國的集體威懾力以及廣泛的外交安全網路，這些軍演也顯示許多參與軍演的國家對於台灣海峽潛在危機存在類似擔憂。

納吉認為，美國這些演習目的是在「威懾」中國，展現美國及其盟友的實力將對中國造成嚴重考驗，讓中國付出巨大代價。納吉強調，美國及其盟友的演習，和台灣對抗中國的軍事準備活動一樣重要。

至於未來中國可能的統一手段，納吉認為中國更傾向和平統一，採用統戰、經濟手段、網路攻擊等非致命措施來實現目標，美國以及包括台灣在內的合作夥伴，需要在這些領域投注更多心力，藉此維持台海現狀。

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