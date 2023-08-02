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    憂境外勢力「思想滲透」！ 中國政府強制取消TEDx活動

    廣州TEDx（TEDxGuangzhou）透露，原訂在本月13日舉辦的「TEDxGuangzhou 2023」，被中國政府認為該活動會讓境外勢力的思想滲透、入侵國民，因此下令以「境外非政府組織境內活動管理法」來強制取消。示意圖，圖與新聞事件無關。（資料照，法新社）

    廣州TEDx（TEDxGuangzhou）透露，原訂在本月13日舉辦的「TEDxGuangzhou 2023」，被中國政府認為該活動會讓境外勢力的思想滲透、入侵國民，因此下令以「境外非政府組織境內活動管理法」來強制取消。示意圖，圖與新聞事件無關。（資料照，法新社）

    2023/08/02 13:19

    〔即時新聞／綜合報導〕在全球廣受歡迎、舉辦的「TEDx論壇」活動，近日傳出在中國廣州踢到鐵板，主辦單位廣州TEDx（TEDxGuangzhou）透露，當地政府認為該活動會讓境外勢力的思想滲透、入侵國民，因此下令以「境外非政府組織境內活動管理法」，來強制取消原訂在本月13日舉辦的「TEDxGuangzhou 2023」。

    綜合外媒報導，廣州TEDx（TEDxGuangzhou）於本週一在微信公眾號發出聲明稿，表示園地在8月13日舉行的「廣州TEDx年度演講大會」，將要延期舉辦，接下來會啟動退票工作。聲明稿表示，因為該活動被中國廣州市公安局認為，不符合《境外非政府組織境內活動管理法》的有關規定，有設立境內代表機構或取得「臨時活動備案」。

    聲明稿中也強調，主辦單位並不屬於這個法律管轄中的「在境外註冊、要在中國開展業務的境外非政府組織」，他們是一群來自本地的志願者，並非TED的僱員，與TED並無僱傭關係，更並不是一個「組織」，且所有的演講內容和邀請講者都是他們自發選擇，TED並不負責指導這些活動請誰演講、演講是什麼話題。

    報導指出，中國政府從10年前開始收緊對非政府組織的監管，更在從2017年起開始實施「境外非政府組織境內活動管理法」，嚴格規定外國非政府組織必須向地方當局註冊，並遵守向當局通報的嚴格規定；另外，若外國機構沒有在中國沒有代表辦事處，在舉辦活動之前必須找到一個政府支持單位，以及一個當地合作夥伴。

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