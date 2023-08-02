習近平對火箭軍「大清洗」 前共軍參謀：中共現在用奴才、不用人才

中國國家主席暨中央軍委會主席習近平（中）7月31日為新任火箭軍司令員王厚斌（後排左）、新任火箭軍政委徐西盛（後排右）晉升上將軍銜。（美聯社）

2023/08/02 09:46

〔即時新聞／綜合報導〕中國掌管核武與洲際飛彈的戰略軍種「火箭軍」高層日前出現人事大地震，目前旅居美國的前中共海軍司令部中校參謀姚誠指出，很有可能是先前火箭軍高層向美國情報單位洩密，調查範圍甚至擴及先前被免職的前外長秦剛。姚誠表示，此次火箭軍高層撤換也凸顯中共目前的特點，就是「用奴才，不用人才」。

在此次火箭軍高層人事變動中，火箭軍司令員（即司令）由原任海軍副司令員的王厚斌出任，火箭軍政治委員由原任南部戰區副政委兼戰區空軍政委徐西盛出任，火箭軍原司令李玉超、火箭軍原政委徐忠波已遭到撤換。

請繼續往下閱讀...

根據《美國之音》報導，姚誠受訪時指出，此次中國反貪調查可能源自於美國空軍大學去年10月底公佈的中國火箭軍結構報告，內容上至火箭軍司令部，下至基層炊事班，甚至基地座標都遭披露，若非火箭軍高層洩密，美國情報蒐集可能無法如此全面。在此報告公開後，中共對此嚴查，也疑似破獲美國中情局（CIA）在中國的一個間諜網。

姚誠提到，有知情人士向他揭露，是李玉超的兒子向美國洩漏火箭軍的機密資料，導致李玉超被帶走接受調查，此事還牽扯到作為中國情報首腦機構的「戰略支援部隊」，其司令員巨乾生也被帶走調查，不過巨乾生是因為洩密還是貪腐問題被調查，目前無從得知。姚誠推測，因為洩密案發生在美國，調查洩密案的過程中才讓秦剛的婚外情曝光，

姚誠指出，解放軍的海空軍與美國對比處於劣勢，唯一能威脅美國的就是火箭軍和飛彈，美國情報工作的重點就聚焦於火箭軍，美國花費大量時間在蒐集火箭軍的數據情報，也有可能在進行策反。

姚誠認為，習近平在軍中嚴格反腐，選擇性抓了2、300人，把軍人都得罪光；推行軍改只為「抓權」，未從戰鬥力的角度考量，因此許多將領都十分不滿，不會聽習近平指揮、出兵打仗。針對此次人事變動，姚誠表示，王厚斌的優點是「聽話」，會揣摩上意，但王是參謀出身，沒有帶過兵，也沒有專業，火箭軍是高科技軍種，涉及太空、衛星和飛彈技術，這都不是王厚斌能馬上熟悉的。

姚誠強調，王厚斌「基本上不可能鎮得住火箭軍」，因為他不懂火箭軍業務，「軍隊不服你、呼攏你、看不起你」，王是靠著「聽話」上位。另外，習近平放著火箭軍內上百位將軍不升，也代表習對整個火箭軍的不信任。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法