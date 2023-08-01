德國試辦售價反映環境衝擊「真實成本」 這2食品漲價94％

德國平價連鎖超市Penny本週試辦反應食物生產過程造成的健康、環境衝擊「真實成本」的售價。柏林一家分店標示調漲後的維也納香腸售價為6.01歐元。（路透）

2023/08/01 22:01

〔編譯管淑平／綜合報導〕德國知名平價連鎖超市「佩尼（Penny）」7月31日起試辦一項計畫，調漲部分商品售價，來反映考量對民眾健康、環境影響後的「真實成本」，最高漲幅達94％。

Penny連鎖超市旗下所有2150家分店實施這項為期1週的實驗，調漲為「真實價格」的商品有9種，以乳製品和肉品為主，新定價將根據兩家大學專家評估相關商品對土地、氣候、水源使用和民眾健康影響的「真實成本」制定。

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維也納香腸和很受歡迎的瑪斯旦（Maasdam）起司漲幅最大，前者從3.19歐元漲到6.01歐元，後者漲幅更高達94％，長到4.84歐元；莫札瑞拉（Mozzarella）起司漲幅也有74％，漲到1.55歐元；水果優格調漲31％，從1.19歐元調整為1.56歐元。

這項行動與紐倫堡科技大學和格萊夫瓦德大學合作，出發點是消費者研究人員認為，超市售價未能反映生產這些商品過程的真實環境或者長期健康成本。

以瑪斯旦起司來說，研究人員計算生產過程製造的甲烷、二氧化碳等有害氣候的氣體排放量，隱藏成本有85歐分，畜牧造成的土地耗竭隱藏成本為76歐分，使用農藥造成的影響、包括對農民健康影響，要再加上63歐分隱藏成本，因為使用肥料造成的地下水污染，成本10歐分。

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