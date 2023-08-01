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    開第一槍！勇闖黑海無視俄封鎖 以色列貨船進入烏克蘭港口

    勇闖黑海的以色列「Ams1號」貨船。（擷取自推特、路透；本報合成）

    勇闖黑海的以色列「Ams1號」貨船。（擷取自推特、路透；本報合成）

    2023/08/01 20:20

    〔編譯陳成良／綜合報導〕俄羅斯上月退出黑海糧食協議後，警告從黑海駛往烏克蘭的船隻，將視作運送軍事物資，據傳俄方組建一支黑海特遣部隊，準備攔截駛往烏克蘭的商船。不過一艘民用貨船從以色列出發穿越黑海，7月31日下午駛入多瑙河烏克蘭流域，成為第一艘公開無視俄羅斯警告的船隻。

    烏克蘭軍媒《MILITARNYI》報導，根據船隻追蹤地圖顯示，一艘從以色列亞實突（Ashdod）出發的船隻「Ams1號」，公開標明目的地為烏克蘭，於7月31日通過遭俄羅斯封鎖的黑海航向烏克蘭，並循著多瑙河烏克蘭支流，緩緩進入雷尼港（Port of Reni）。

    這是自7月25日俄羅斯襲擊雷尼港後，首艘突破俄羅斯封鎖進入該港口的船隻，隨後也有另外4艘運輸船隻與美國軍機接連穿越黑海，無視俄國警告。

    據報導，這些船隻通過封鎖區時，美軍出動P-8A「海神式」（P-8A Poseidon）巡邏機護航，另外也派遣多架「RQ-4 全球鷹無人偵察機」（Global Hawk）執行情資蒐集，時刻掌握動態。

    勇闖黑海的以色列「Ams1號」貨船。（擷取自推特）

    勇闖黑海的以色列「Ams1號」貨船。（擷取自推特）

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