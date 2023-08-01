俄若對烏克蘭動用核武 美國會議員警告：將視同攻擊北約

俄羅斯去年2月軍演發射可攜帶多枚核彈頭的「RS-24亞爾斯（Yars）」洲際飛彈。（美聯社檔案照、路透；本報合成）

2023/08/01 19:04

〔編譯管淑平／綜合報導〕針對俄羅斯高層再度威脅要在烏克蘭動用核武，美國共和黨籍聯邦參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）警告，俄國以核武攻擊烏克蘭，將被視為等同攻擊「北大西洋公約組織（NATO）」，即使烏國並非該聯盟成員國。

美國《國會山莊報（The Hill）》報導，防衛政策立場鷹派的這名重量級共和黨議員葛蘭姆，7月31日針對俄羅斯前總統、現任俄羅斯聯邦安全會議副主席梅德維傑夫（Dmitry Medvedev）最新發出的核武威脅，提出上述警告。

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梅德維傑夫7月30日在社群媒體發文，指若烏克蘭反攻行動成功，威脅到俄羅斯領土，根據俄國核武使用準則，若俄國領土受到威脅，授權以核武回應，因此，俄國將「不得不」動用核武捍衛國土。

葛蘭姆在推文中向俄羅斯喊話，「你們需要了解，由於烏克蘭鄰近北約領土，（在烏國使用核武）會是攻擊北約」，「該清醒了，明白你們野蠻入侵烏克蘭並不成功，撤軍、挽救許多年輕俄羅斯人免於死得毫無意義」。

葛蘭姆與民主黨籍參議員布魯門塔（Richard Blumenthal）6月提案，俄羅斯、白俄羅斯和其代理人使用任何戰術核武，導致輻射污染物進入北約領土，將被是視為對北約的攻擊行動。布魯門塔當時警告俄國，「這項決議案意在向（俄國總統）普廷和他的軍隊釋放訊息：如果他們使用戰術核武，或者摧毀核電廠威脅到週邊北約國家，他們就將遭毀滅」。

俄羅斯去年2月軍演發射可攜帶多枚核彈頭的「RS-24亞爾斯（Yars）」洲際飛彈。（美聯社檔案照）

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