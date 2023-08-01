世界最長壽男性離世！ 巴西人瑞享嵩壽127歲

巴西人瑞戈麥斯（José Paulino Gomes）上月底在家中離世，享嵩壽127歲。（圖擷取自「@A_MelhorNoticia」推特）

2023/08/01 16:05

〔即時新聞／綜合報導〕巴西1名據稱世界上最長壽的男性戈麥斯（Jose Paulino Gomes）上月底於家中離世，享嵩壽127歲，他的家人表示，由於戈麥斯年事已高，可能死於多重器官衰竭，遺體已安葬於當地公墓。

綜合外媒報導，依據佩德拉博尼塔（Pedra Bonita）於1971年登記結婚證書指出，戈麥斯於1895年8月4日出生，歷經第一、二次世界大戰以及3次全球大流行病。民事登記處法律顧問德索薩（Willyan Jose Rodrigues de Souza）向巴西當地媒體證實，戈麥斯年齡是準確的，並指出他確實在1900年之前已出生。

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家屬透露，戈麥斯妻子已過世，曾是1名訓獸師，直到4年前他還在騎馬，膝下有7名子女、25名孫輩、42名曾孫輩以及11名曾曾孫輩。戈麥斯的其中1名孫子、費雷拉（Eliane Ferreira）透露，爺爺為人謙遜、單純，他不喜歡任何工業化東西，喜愛農村和大自然，還有養雞、豬、種植食物來吃，平常喜愛喝點小酒。

孫女奧莉薇拉（Fabiola Oliveira）說，戈麥斯直到4年前才不再繼續騎馬，大約有1個月臥病在床，「他將為我們留下許多故事、回憶。」

戈麥斯當時間7月28日在家中離世，由於年事已高，可能死於多重器官衰竭，遺體已於7月29日安葬當地教堂公墓。外媒稱，距離他的128歲生日僅剩1週。

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