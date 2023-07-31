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    氣候變遷降雨減少 美國黃石公園間歇泉恐枯竭

    隨著美國西部氣溫上升、降雨量減少，美國黃石國家公園的蒸氣船間歇泉可能會因地下水不足而停止噴發。（美聯）

    隨著美國西部氣溫上升、降雨量減少，美國黃石國家公園的蒸氣船間歇泉可能會因地下水不足而停止噴發。（美聯）

    2023/07/31 23:33

    〔即時新聞／綜合報導〕美國黃石國家公園（Yellowstone National Park）中的蒸氣船間歇泉（Steamboat Geyser）為噴發高度最高的間歇泉，而因氣候變遷，美國西部降雨量減少，可能導致蒸氣船間歇泉停止噴發。但專家認為，間歇泉的生態系統不斷變化，也有產生新間歇泉的可能性。

    間歇泉是美國黃石國家公園中最負盛名的景觀，蒸氣船間歇泉則為噴發高度最高的間歇泉，噴發時還會伴隨著大量水汽。根據《Live Science》 報導，在一項新的研究中發現，隨著美國西部氣溫飆升和降雨量減少，美國黃石國家公園下方的地下水儲量不足以供給間歇泉的噴發，可能會導致蒸氣船間歇泉乾旱而停止噴發。

    「地下水是間歇泉的燃料，沒有水，間歇泉就無法噴發。」黃石火山觀測站的科學家波蘭（Michael Polish）解釋，在氣候變暖和乾燥的情況下，黃石國家公園間歇泉的地下水可能會減少，導致噴發頻率降低甚至枯竭。但波蘭補充，間歇泉的生態系統不斷在變化，因此隨著淺層地下道系統的發展，間歇泉有可能消失，或是再形成一個新的間歇泉。

    蒸氣船間歇泉因是噴發高度最高的間歇泉而聞名，且噴發時還會伴隨大量水汽。（美聯）

    蒸氣船間歇泉因是噴發高度最高的間歇泉而聞名，且噴發時還會伴隨大量水汽。（美聯）

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