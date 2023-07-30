俄國海軍節閱兵秀肌肉 普廷：今年接收30艘新船艦

俄羅斯總統普廷、國防部長謝爾蓋·紹伊古和海軍上將尼古拉·葉夫梅諾夫出席俄羅斯聖彼得堡舉行的年度海軍日閱兵式。（路透）

2023/07/30 23:45

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯總統普廷今日與非洲多國在政聖彼得堡（St Petersburg）參與海軍節活動，並宣布國家正不斷增強海軍實力，今年將接收30艘不同級別的艦艇。

《路透》報導，今日是俄羅斯一年一度的海軍節，共有45艘船艦、潛艦和其他艦艇現身，在芬蘭灣（Gulf of Finland）和聖彼得堡的尼瓦河（Neva River）大秀軍力，還有3000名海軍在陸上參與閱兵。俄羅斯總統普廷在國防部長紹伊古和海軍上將葉夫梅諾夫陪同下出席聖彼得堡舉行的盛大閱兵活動，一同檢閱艦隊和官兵。

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普廷演說時表示，「俄羅斯海軍無論過去或將來仍是國家銅牆鐵壁，即使多次遭遇敵人攻擊，其主要目的仍是保衛國家」，又指俄羅斯正穩步執行國家海洋政策各項重大任務，同時感謝海軍完成當下任務，且在之後會不斷加強海軍實力，並重申，光是今年，就有30艘艦艇加入艦隊。

但與過往相比，今年海軍節的規模有所縮減，且沒有來自外國的軍艦參加。

據克里姆林宮稱，有4位非洲國家元首出席週日海軍節活動，另有5個非洲國家也派代表參與。他們是在聖彼得堡舉行的俄非峰會於週五結束後受到邀請。

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