為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    車隊擅闖「死亡之海」！車子拋錨、電話壞掉 脫水慘死無人區沙漠

    有中國越野車隊硬闖被稱為「死亡之海」的新疆若羌縣的羅布泊（Lop Nor），導致4人遇難。（擷取自微博）

    有中國越野車隊硬闖被稱為「死亡之海」的新疆若羌縣的羅布泊（Lop Nor），導致4人遇難。（擷取自微博）

    2023/07/30 22:37

    〔即時新聞／綜合報導〕中國正值夏季暑熱季節，各地都出現高溫天氣，誰料竟有越野車隊硬闖被稱為「死亡之海」的新疆若羌縣的羅布泊（Lop Nor），導致4人遇難。專家表示，羅布泊6-9月時地表最高溫度可達70度左右，開車進入如同找死。

    綜合中媒報導，當地公安局發布消息，近日有自駕車隊自敦煌出發，未經批准穿越若羌境內的野駱駝自然保護區，結果造成1車4人失聯。警方雖組成搜救隊立刻救援，但發現時4人均無生命跡象。

    有知情人士透露，越野車隊繞過附近自然保護區的公安檢查站後，便偷闖羅布泊無人區，沒想到隊伍最後面的車子因故拋錨，前方幾輛車直到快駛離無人區時，才察覺有車未跟上。而他們準備通訊用的衛星電話還是壞的，導致前車與後車根本無法聯繫。

    當地警方接獲車隊人員報案後，立即出動數十輛車進行搜救行動，經過一天的搜索，才在羅布泊腹地發現遭困車輛，但由於沙漠腹地地表溫度超過70度，拋錨車輛中的2男1女早已嚴重脫水死亡，而失聯的另外一人也在附近發現遺體。

    有專家指出，夏季一旦進入羅布泊很難徒步走出去，在車上雖然是安全的，但若通訊設備、車都壞掉的情況，那車就是一個送葬的「鐵棺材」。保護區工作人員表示，外地遊客私自進入該區域不僅會造成生命危險，野駱駝也可能因人為動靜受到驚嚇。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    中國星巴克年度噩夢 員工被迫硬吞月餅「刷單」
    2023/07/30 20:31

    中國星巴克年度噩夢 員工被迫硬吞月餅「刷單」
    全球討厭中國成共識 皮優24國調查：逾2/3民眾對中國持負評
    2023/07/30 18:52

    全球討厭中國成共識 皮優24國調查：逾2/3民眾對中國持負評

    國際視野、友善校園與教育永續 長榮大學辦學創新局
    自由開講》作為國家領導者的挑戰：從特殊國與國到走進白宮
    2023/07/30 12:48

    自由開講》作為國家領導者的挑戰：從特殊國與國到走進白宮
    他在呼喚我！男登阿爾卑斯山失蹤 友花43年找到他
    2019/09/11 11:25

    他在呼喚我！男登阿爾卑斯山失蹤 友花43年找到他

    失智症前兆勿輕忽 腦部保養就靠他！
    澳洲出現神秘巨大SOS！ 現場無遺骸求救者不明
    2017/05/27 12:14

    澳洲出現神秘巨大SOS！ 現場無遺骸求救者不明
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播