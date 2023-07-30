車隊擅闖「死亡之海」！車子拋錨、電話壞掉 脫水慘死無人區沙漠

有中國越野車隊硬闖被稱為「死亡之海」的新疆若羌縣的羅布泊（Lop Nor），導致4人遇難。（擷取自微博）

2023/07/30 22:37

〔即時新聞／綜合報導〕中國正值夏季暑熱季節，各地都出現高溫天氣，誰料竟有越野車隊硬闖被稱為「死亡之海」的新疆若羌縣的羅布泊（Lop Nor），導致4人遇難。專家表示，羅布泊6-9月時地表最高溫度可達70度左右，開車進入如同找死。

綜合中媒報導，當地公安局發布消息，近日有自駕車隊自敦煌出發，未經批准穿越若羌境內的野駱駝自然保護區，結果造成1車4人失聯。警方雖組成搜救隊立刻救援，但發現時4人均無生命跡象。

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有知情人士透露，越野車隊繞過附近自然保護區的公安檢查站後，便偷闖羅布泊無人區，沒想到隊伍最後面的車子因故拋錨，前方幾輛車直到快駛離無人區時，才察覺有車未跟上。而他們準備通訊用的衛星電話還是壞的，導致前車與後車根本無法聯繫。

當地警方接獲車隊人員報案後，立即出動數十輛車進行搜救行動，經過一天的搜索，才在羅布泊腹地發現遭困車輛，但由於沙漠腹地地表溫度超過70度，拋錨車輛中的2男1女早已嚴重脫水死亡，而失聯的另外一人也在附近發現遺體。

有專家指出，夏季一旦進入羅布泊很難徒步走出去，在車上雖然是安全的，但若通訊設備、車都壞掉的情況，那車就是一個送葬的「鐵棺材」。保護區工作人員表示，外地遊客私自進入該區域不僅會造成生命危險，野駱駝也可能因人為動靜受到驚嚇。

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