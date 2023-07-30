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    海地動盪持續！2美國公民遭綁架 肯亞準備率多國部隊進駐

    海地傳出有2名美國公民遭不明人士綁架。為解決當地混亂局勢，肯亞準備率多國部隊進駐當地。（路透）

    海地傳出有2名美國公民遭不明人士綁架。為解決當地混亂局勢，肯亞準備率多國部隊進駐當地。（路透）

    2023/07/30 18:37

    〔即時新聞／綜合報導〕我國友邦海地持續動盪不安，美國國務院近日才對當地發布第四級旅行警示，但29日傳出有2名美國公民遭不明人士綁架。為解決當地混亂局勢，肯亞近日也宣布，準備率領多國部隊進駐當地維持秩序。

    綜合外媒報導，2名遭綁架的美國公民是海地的基督教人道主義組織「El Roi Haiti」負責人桑德羅（Sandro Dorsainvil）的妻子阿莉克絲（Alix Dorsainvil）與孩子，「El Roi Haiti」29日發表聲明指出，阿莉克絲和孩子是在27日上午，在首都太子港（Port-au-Prince）的社區服務站點被綁架。

    美國國務院發言人表示，已經注意到2名美國公民在海地被綁架的事件，「我們將與海地政府保持定期聯繫，並持續維持跨機構夥伴合作。對於美國國務院及駐外使館來說，沒有什麼比海外美國公民的安全更重要。」

    海地自2021年總統摩依士（Jovenel Moïse）遇刺身亡以來，一直處於動盪局勢，犯罪組織控制首都約80％的地區，綁架、搶劫等暴力犯罪屢見不鮮。美國國務院28日將海地旅遊警示調高到第四級，指出基於「綁架、犯罪、內亂及醫療基礎設施匱乏」，下令非緊急政府人員及其家屬儘快撤離海地。

    肯亞政府29日則宣布，準備派出安全部隊前往海地，肯亞外交部長穆圖阿（Alfred Mutua）表示，應「海地之友小組（Friends of Haiti Group of Nations）」的要求，肯亞將派出一支由1000名警察組成的部隊，幫助培訓和協助海地警察，恢復該國的正常狀態並保護重要設施。該計劃仍需獲得聯合國安理會和肯亞政府的授權。

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