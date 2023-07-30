除蘇聯遺毒！ 基輔地標「祖國之母」擬改名「烏克蘭母親」

「祖國之母」是位於基輔的巨型雕像，於1981年5月9日開幕，為基輔的著名地標之一。（美聯社）

2023/07/30 16:50

〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭國家二戰歷史博物館館長薩夫丘克表示，作為轉型正義的一環，基輔知名地標「祖國之母」紀念碑（Motherland Monument），擬改名為「烏克蘭母親」（Mother Ukraine）。

薩夫丘克（Yuriy Savchuk）告訴《烏克蘭廣博電台》電台：「我們召開了博物館學術委員會會議，會中作出重要決定，其中之一就是將祖國之母紀念碑更名為烏克蘭母親紀念碑。」

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薩夫丘克希望重新命名紀念碑的決定，能夠在8月24日烏克蘭獨立日前夕，得到文化部批准。

《自由歐洲電台／自由電台》（RFE/RL）報導，「祖國之母」盾牌上的蘇聯國徽，將更喚為烏克蘭國徽「三叉戟」，相關準備工作已在進行中。

「祖國之母」是位於基輔的巨型雕像，於1981年5月9日開幕，為基輔的著名地標之一。其位於第聶伯河右岸，屬偉大衛國戰爭博物館的一部分。

「祖國之母」是為紀念前蘇聯在衛國戰爭中犧牲的英烈而建，當中，「母親」的左右手分別高舉盾和劍，從底座至最高劍間總高62米。其原先建造計劃由曾設計伏爾加格勒「祖國母親在召喚」雕塑的武切季奇（Yevgeny Vuchetich）進行，惟他1974年離世後，改由烏克蘭雕塑家博羅戴（Vasyl Borodai）接手。

從2016年起，烏克蘭政府計劃移除雕塑盾牌上的蘇聯國徽，但由於資金及結構安全等顧慮，一直未有實質進度。

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