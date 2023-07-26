俄羅斯有望重返奧運？ 日媒：9競技項目仍拒俄國參賽

俄烏戰爭持續，根據日本媒體《共同社》獨家消息，國際單項體育聯合會（IF）目前仍有9個競技項目禁止俄羅斯參賽，圖為巴黎奧運倒數計時電子鐘。（法新社）

2023/07/26 16:44

〔即時新聞／綜合報導〕俄烏戰爭持續，根據日本媒體《共同社》獨家消息，國際單項體育聯合會（IF）目前仍有9個競技項目禁止俄羅斯參賽。明年即將舉辦巴黎奧運，儘管國際奧運會（IOC）3月提出新方向，有條件准許白俄羅斯與俄羅斯選手參賽，但巴黎奧運32個大項中，以團體為主的競技項目，包含籃球、足球、田徑等，目前仍禁止俄羅斯參賽，各競技團對於俄國是否能重返賽場，態度分歧。

根據《共同社》報導，俄羅斯是否能夠重返國際體育大賽賽事，歐洲各國與烏克蘭等持反對意見，國際奧運會於去年2月爆發俄烏衝突之初，建議各個國際單項體育聯合會將俄羅斯及白俄羅斯選手排除在大賽之外，未料今年1月態度轉變，3月還變更方針，向國際單項體育聯合會祭出參賽條件，僅限「中立」選手以個人資格參賽，讓俄羅斯與白俄羅斯選手有望站上國際舞台。

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《共同社》指出，但國際奧運會稱之「中立」選手，難以判斷，且國際奧運會並未就俄羅斯選手、白俄羅斯選手能否參加明年巴黎奧運做出最終決定，各國際單項體育聯合會難有判斷標準，導致各單位態度分歧，局勢混亂。世界田徑聯盟主席柯伊（Sebastian Coe）強調，「在烏克蘭見證的殺戮與破壞讓我立場更加堅定」，決定要繼續禁止俄羅斯重返賽場，部分單項如馬術及衝浪等，亦因難以判斷何謂「中立」選手而禁止俄國參賽。

至於擊劍、柔道、跆拳道等5項對戰型比賽項目，國際奧運會允許俄方參賽，今年5月在柔道世界錦標賽上，俄羅斯選手便以中立身份上場比賽，遭烏克蘭方面抵制。對於判斷參賽與否的標準，國際奧運會主席巴赫（Thomas Bach）表示，「我們有責任不因為各國政府的行為而處罰選手」，在網球項目上，俄國與白俄羅斯等選手，得以在不使用國名和國旗的方式下參加巡迴賽。在俄國傳統的強項體操項目上，俄國則將自明年1月起回歸賽場。

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