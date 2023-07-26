MERS疫情再現？ WHO證實阿拉伯聯合大公國出現確診病例

世界衛生組織（WHO）24日表示，阿拉伯聯合大公國首都阿布達比（Abu Dhabi）境內一名28歲男子送醫後，被檢測出MERS陽性確診，感染源仍有待調查。示意圖。（資料照，路透）

2023/07/26 16:24

〔即時新聞／綜合報導〕全球爆發武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）之前，還曾爆發過2012年始於沙烏地阿拉伯的中東呼吸症候群冠狀病毒（MERS-CoV，簡稱MERS）。世界衛生組織（WHO）24日表示，阿拉伯聯合大公國首都阿布達比（Abu Dhabi）境內一名28歲男子，被檢測出MERS陽性確診，衛生人員已對108名密切接觸者進行檢測，目前尚未發現其他感染病例，然而感染源仍有待調查。

綜合外媒報導，根據WHO在24日的最新聲明表示，阿布達比的艾因市（Al Ain）一名28歲男子在上個月送醫後，被醫護人員篩檢出MERS呈陽性反應。對此，衛生部門人員已經針對108名接觸者進行檢測，截至目前為止尚未發現任何繼發性感染（secondary infection）病例，顯示出病毒並未擴散。

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WHO也指出，這名男子感染病毒的來源仍有待調查，沒有任何跡象表明該男子曾接觸到會傳播MERS病毒的單峰駱駝。對於染疫男子的其他現狀，WHO並未提供更多細節；阿拉伯聯合大公國衛生部，則尚未對此事進行說明。

報導指出，感染MERS的症狀包含出現發燒、咳嗽和呼吸急促，部分患者則會引起肺炎。根據世界衛生組織資料顯示，自2012年起，累計已有27個國家出現病例，2605人確診，936人死亡。

另據報導提到，有鑒於阿拉伯聯合大公國是國際活動的重要中心，且將在11月和12月舉辦聯合國氣候變化綱要公約第28次締約國大會（COP28），若是在現在爆發MERS疫情，恐怕會影響後續活動進行。

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