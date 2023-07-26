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    南韓首爾1男子跳軌遭高鐵輾死 多班列車延誤長達4小時

    今日清晨5點30分左右，1位身分不明男子突然在首爾地鐵1號線跳軌，遭首爾開往釜山的高鐵列車撞上，輾壓身亡，圖為南韓KTX高鐵列車，非事件照。（法新社）

    今日清晨5點30分左右，1位身分不明男子突然在首爾地鐵1號線跳軌，遭首爾開往釜山的高鐵列車撞上，輾壓身亡，圖為南韓KTX高鐵列車，非事件照。（法新社）

    2023/07/26 12:03

    〔即時新聞／綜合報導〕南韓首爾地鐵驚傳男子跳軌，南韓媒體報導，今（26日）晨5點30分左右，1位身分不明的男子於南韓首爾1號線九老站至加山數位園區段跳軌，遭首爾開往釜山站的南韓高鐵KTX列車撞上，輾壓身亡，造成1號線地鐵及高鐵多班列車延誤，目前警方正在調查死者身分及事故發生原因。

    根據《韓聯社》報導，南韓景芬與南韓鐵道公社表示，事故發生時間於今日清晨5點30分左右，1位身分不明男子突然在首爾地鐵1號線跳軌，遭首爾開往釜山的高鐵列車撞上，輾壓身亡，撞擊發生後，事故列車隨即停駛，警方獲報後亦派員至現場協助調查，整理現場，導致1號線地鐵及高鐵列車出現長達4小時的延誤。

    《韓聯社》指出，尚不清楚死者為何要跳軌，警方已針對事故原因展開調查，希望能儘速釐清死者身分，而發生事故的高鐵列車也於今天上午7點42分左右恢復運作，但地鐵站周圍及線路等，仍花了一段時間才完成整修，因此才會出現部分班次誤點時間長達4小時情況。

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