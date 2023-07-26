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    危險逼近挑釁 俄軍機射照明彈攻擊美軍無人機

    美國空軍25日表示，近日一架執行反恐任務的美國MQ-9無人機在敘利亞上空遭俄羅斯戰機攻擊。圖為同型機，非出事無人機。（美聯社）

    美國空軍25日表示，近日一架執行反恐任務的美國MQ-9無人機在敘利亞上空遭俄羅斯戰機攻擊。圖為同型機，非出事無人機。（美聯社）

    2023/07/26 00:27

    〔即時新聞／綜合報導〕美國空軍週二（25日）表示，近日一架執行反恐任務的美國無人機在敘利亞上空遭俄羅斯戰機攻擊，引發外界議論。

    根據《CNN》報導，美國中央空軍司令部（US Air Forces Central）週二指出，本月23日，一架正在執行「反伊斯蘭國」任務（anti-ISIS mission）的美軍MQ-9收割者（MQ-9 Reaper）偵查無人機，在敘利亞上空遭遇俄軍蘇愷-35戰機（Su-35），全程都被MQ-9拍下回傳給美軍方。

    美空軍25日透過推特公布的影片可以看見蘇-35從後方逼近MQ-9，雙方距離一度僅有數公尺，挑釁意外十足。據稱，這架蘇-35隨後投放照明彈攻擊MQ-9，導致無人機螺旋槳嚴重受損，所幸最後順利回到美軍基地。美國中央空軍司令部司令格林克維奇（Alex Grynkewich）中將指則俄軍機公然無視飛行安全。

    事實上，這不是俄國首次攻擊美國無人機。今年3月，同樣是一架MQ-9在黑海上空遭俄國蘇愷-27戰機（Su-27）攻擊，當時的MQ-9直接墜海。

    本月23日，一架美軍MQ-9收割者無人機在敘利亞上空遭遇俄軍蘇愷-35戰機。（圖翻攝自美國中央空軍司令部官方推特）

    本月23日，一架美軍MQ-9收割者無人機在敘利亞上空遭遇俄軍蘇愷-35戰機。（圖翻攝自美國中央空軍司令部官方推特）

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