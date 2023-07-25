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    俄羅斯再修服役年齡 兵役徵召擴大至30歲 役男也禁出國

    俄羅斯第二大城聖彼得堡街頭的兵役廣告，上面寫著：「為俄羅斯服役是真正的職責」。（歐新社）

    俄羅斯第二大城聖彼得堡街頭的兵役廣告，上面寫著：「為俄羅斯服役是真正的職責」。（歐新社）

    2023/07/25 21:54

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯國會今（25）日通過了一項新的兵役法案，除提高徵兵年齡上限外，也禁止適齡役男出國。提出法案的議員指出，這樣做是為了避免俄國在士兵數量方面落於下風。

    《莫斯科時報》（Moscow Times）報導，根據俄羅斯現行法律，所有屆18歲至27歲的俄國男性公民都必須服完一年的義務兵役，然而新的法條則將此年齡範圍改為18歲至30歲，並從明年1月起正式實施。

    這項改動將使得去年12月俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）所簽署的兵役修正案作廢，俄國原本預計在3年之內逐步將服役年齡從18至27歲改為21至30歲。

    法案起草者之一的國家杜馬國防委員會主席卡爾塔波洛夫（Andrey Kartapolov）表示：「由於嚴重的人口統計情況影響到了（俄國的）動員資源，法案的措辭有所變動。」

    卡爾塔波洛夫又說：「為了讓我們不（在動員足夠數量士兵方面）趨於劣勢，（新的修正案）是必需的。」

    報導並指出，新法案除了提高年齡上限之外，也禁止役男在收到兵單後離開俄羅斯，顯然是一種防止逃避兵役的措施。

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