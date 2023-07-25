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    日副防相稱若中國動武將支援台灣 北京警告玩火自焚

    日本防衛副大臣井野俊郎表示，如果中國對台灣動武，日本很有可能向台灣提供某種支持。圖為井野敏郎（右）與英國首相蘇納克一同在日本「出雲號」上檢閱儀仗隊。（美聯社）

    日本防衛副大臣井野俊郎表示，如果中國對台灣動武，日本很有可能向台灣提供某種支持。圖為井野敏郎（右）與英國首相蘇納克一同在日本「出雲號」上檢閱儀仗隊。（美聯社）

    2023/07/25 17:04

    〔編譯陳成良／綜合報導〕日本防衛副大臣井野俊郎近日接受英國《每日電訊報採訪》表示，如果中國對台灣動武，日本很有可能向台灣提供某種支持，但不確定是提供防務裝備，抑或後勤支持。中方對此表示強烈不滿，並向日方提出嚴正交涉，警告日本不要在台灣問題上玩火自焚。

    自日本前首相安倍晉三說出：「台灣有事就是日本有事」之後，現在直接由防衛副大臣說要向台灣提供「某種支持」，讓中國火冒三丈。

    中國外交部發言人毛寧25日強調，台灣是中國領土，台灣問題是中國內政，不容任何外部勢力干涉。日本防務部門現職高官罔顧國際關係基本準則和中日4個政治文件的原則，粗暴干涉中國內政，損害中日關係政治基礎。

    毛寧說，日本對中國人民負有嚴重的歷史罪責，尤應謹言慎行、反躬自省，反問他們哪裡有資格在台灣問題上說三道四；警告任何人都不要低估中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志和強大能力；奉勸日方停止在台灣問題上玩火，須知玩火者必自焚。

    中共鷹派喉舌《環球時報》昨（24）日深夜也發文痛批，從日本現職高級官員口中說出如此的話，是什麼意思？是日本確定要公開干涉台海事務嗎？這是他個人意見，還是日本的官方態度？日方需要就此給中國一個解釋。

    文中批評，井野俊郎這次說的話，是對中國紅線的一次踩踏，絕不僅僅是向島內「台獨」勢力釋放錯誤信號的問題。日本無論是給台灣提供防務裝備方面的「某種支持」，還是後勤方面的，都是絕對不能容許的。此舉將等同於對中國主權的侵犯，一定會遭到中國的強力反擊。

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