韓媒：中國側翼團體鼓動反美日認知戰 煽動社會分裂

南韓媒體報導，中國正擴大對南韓的心理戰和間諜工作，圍繞福島核處理水排放等政治敏感議題，企圖分化美日韓關係，挑撥南韓社會分裂。圖為南韓民眾本月初在首爾抗議日本福島核電廠核處理水排放計畫。（路透檔案照）

2023/07/24 23:59

〔國際新聞中心／綜合報導〕在南韓總統尹錫悅的政策立場轉向與美國、日本同一陣線後，中國正積極擴大對南韓的認知作戰。針對日本福島第一核電廠排放核處理水問題，南韓某個朝鮮族團體以「為什麼要阻止福島污水排放」為主題舉辦論壇，散播「福島周邊明顯出現動植物異常的徵兆」、「日本為了掩蓋40噸可用於核武器的鈽，在核電廠爆炸時拒絕海外支援」等謠言，並批評南韓政府派遣福島視察團是為日本排放核處理水開脫的「屈從」行為。

南韓「朝鮮日報」24日報導，中國正在擴大對親美傾向國家的心理戰和間諜工作，被視為親美同盟薄弱環節的南韓，尤其是重點目標，企圖分裂韓美同盟，煽動南韓社會分裂。

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南韓情報當局認為，前述組織的活動可能是「中國旨在傳播污染水怪談的心理間諜工作」之一，正密切關注中。這種輿論戰的背後，有來自中國政府層面的支援；透過對南韓媒體的投資以及與地方自治團體合作，中國正在擴大影響力工作的規模。

南韓當局發現，圍繞福島核處理水排放、終端高空防禦系統（THAAD，薩德）部署等政治敏感議題，許多人察覺到中國正試圖利用南韓境內的30多個留學生和朝鮮族團體，將南韓社會輿論導向有利於北京的立場。中國官方媒體也配合這種影響力工作，大量製造偏頗和誇大的新聞，其中最具代表性的是，誇大報導反對韓美日安全合作、要求中斷韓美聯合軍演的親在野黨公民團體的示威活動。

今年3月韓日領袖高峰會後，部分公民團體抗議首爾當局透過「第三方賠償」來賠償二次世界大戰時期南韓強制徵用受害者的方針，中國官媒也大肆報導，將這類觀點描述為有如南韓社會的整體氛圍。

報導指出，中國的影響力工程與南韓國內20至30歲世代反中情緒高漲交織在一起，正在不斷進化。為改善對中國的負面印象，中國利用親中網紅，透過粉絲建立幾萬至幾十萬人的社群媒體帳號，宣傳中國文化。此外，中國駐韓大使館罕見地從2020年起開設「韓中最高層課程」，對南韓意見領袖傳達中國的立場，據此做為營造對中友好輿論的視窗。

設在南韓主要大學的孔子學院，也被視為影響力工作的陣地，表面上似乎是推廣語言等與中國相關的教育課程，實際上是從中國當地派遣教職員進行情報蒐集、監視中國學者和留學生等展開間諜活動。據悉，南韓共有24所孔子學院，是亞洲孔子學院最多的國家。大部分大學的孔子學院營運預算仰賴中國提供，因此北京當局可進行深度干預。

南韓媒體報導，中國正擴大對南韓的心理戰和間諜工作，圍繞福島核處理水排放等政治敏感議題，企圖分化美日韓關係，挑撥南韓社會分裂。圖為南韓民眾本月初在首爾抗議日本福島核電廠核處理水排放計畫。（法新社檔案照）

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