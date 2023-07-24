秦剛可能就此人間蒸發 矢板明夫：秦倒台涉及路線鬥爭

矢板明夫認為，秦剛倒台的真正原因是因為中共的「路線鬥爭」問題。（法新社）

2023/07/24 07:26

〔即時新聞／綜合報導〕中國外交部長秦剛自6月25日失蹤迄今已滿一個月，引起各界揣測。資深媒體人矢板明夫指出，目前中國對秦剛事件的反應和過去眾多倒台重要官員幾乎一樣，而他認為秦剛倒台的真正原因，是因為中共的「路線鬥爭」問題。

矢板明夫指出，秦剛失蹤不會是健康問題，秦剛目前應該是被中紀委關起來準備接受審問。矢板明夫猜測，中國政府最後公佈秦剛事件的結論，可能是說他涉貪，或是對黨不忠，也有可能乾脆什麼都不提，畢竟中共愛面子，「外交部長涉間諜案」這種事說出去太難聽了。

請繼續往下閱讀...

矢板明夫提到，過去曾擔任駐韓國大使的李濱因間諜案被抓，最後因經濟問題被判刑7年；曾擔任冰島大使的馬繼生與其妻子，因涉嫌洩密被抓，雖然早已判刑，但至今尚未公布調查結果，如同人間蒸發。

矢板明夫表示，不管秦剛罪名是什麼，真正原因是因為中共路線鬥爭，過去在北京當記者時，秦剛是外交部發言人，後來升到新聞司司長。矢板明夫說，「我和他打了將近七年的交道，公私都有一些接觸，在我們看來，秦剛是外媒的半個自己人」，每年外媒與中國外交部的新年聯誼會，大家都喜歡跟秦剛聊天，打探外交部內幕。

矢板明夫指出，秦剛雖然和大家談笑風生，但發言會很巧妙地拿捏尺度，是位非常聰明的外交官，去年秦剛被提拔為外交部長，其實是個令人意外的人事安排，或許是習近平試圖修復對歐美關係的一種嘗試。

矢板明夫認為，秦剛在今年3月又被提升為國務委員，這一定會招致嫉妒，按照中國外交部「窩裡鬥」盛行的文化，各種黑函一定不少，又加上最近對俄、對美外交接連失利，極有可能是這些對秦剛的攻擊，觸動了習近平的多疑性格，進而造成今日局面。矢板明夫強調，獨裁國家重要人物倒台，往往並不是因為貪污間諜等具體的犯罪，大部分是緣於權力鬥爭和獨裁者的喜怒無常。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法