經典「推特鳥」成回憶？ 馬斯克神秘Logo「X」現蹤

當地時間23日凌晨，馬斯克在其自己的推特帳號上推文寫下，不久後將推出全新的品牌商標，逐漸「向所有的鳥告別」，並發布了一段以「X」符號代替「推特鳥」的影片。（法新社）

2023/07/23 14:50

〔即時新聞／綜合報導〕全球社交平台推特（Twitter）去年被特斯拉執行長馬斯克收購，當地時間23日凌晨，馬斯克在其自己的推特帳號上推文寫下，不久後將推出全新的品牌商標，逐漸「向所有的鳥告別」，並稱最快會在當地時間23日晚間推出，如果夠好的話，24日就會換上全新Logo，並發布了一段以「X」符號代替「推特鳥」的影片。

根據《路透》報導，馬斯克於當地時間23日凌晨12點04分發布推文，「我們很快會告別推特商標，並逐漸向所有的鳥告別」，2分鐘後他又發文指出，「如果今（23日）晚貼出的X商標夠好，我們明天（24日）就在全球使用」，之後他又貼上了一段將推特商標換成「X」圖像的影片，但並沒有對於影片細節多做說明。

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《路透》指出，至截稿前，推特公司對於置換商標的提問並沒有任何回應，馬斯克去年10月接收推特後，就申請更動推特商業名稱「Twitter Inc.」，併入「X Corp.」裡面，如今馬斯克又要進一步將代表性的「推特鳥」圖標給換掉。根據推特官方網站描述，「推特鳥」是該社交媒體平台最著名的資產之一。

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