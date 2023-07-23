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    秦剛失蹤30天！紅色賭盤作者沈棟：顯露習近平無能、決策祕密

    中國外交部長迄今已失蹤一個月。（法新社資料照）

    中國外交部長迄今已失蹤一個月。（法新社資料照）

    2023/07/23 08:00

    首次上稿 07/22 23:34
    更新時間 07/23 08:00

    〔編譯魏國金／台北報導〕中國外交部長秦剛自6月25日失蹤迄今已滿一個月，曾被視為中國政商關係最強大的紅頂商人、《紅色賭盤》（Red Roulette）作者沈棟指出，這顯示中國國家主席習近平的無能，以及中國決策祕密、沒有透明性，中國處於反常狀態，整個官僚系統沒有人是安全的。

    沈棟推文說，從他的前妻段偉紅、馬雲、女子網球明星彭帥到「併購之王」華興資本創始人包凡，一個接一個失蹤，該名單將持續下去，「我認為，秦剛是否回來，現在已非重點」，情況看來很糟，而且反映中國整體狀況。

    他說，首先，過去的慣例已被拋棄，沒有人知道新的遊戲規則，因此，人人充滿不確定性。其次，從秦剛快速的晉升到如今的垮台，全是祕密決定，沒有透明性、沒有公開程序。每個人，包括中共高層都努力解讀當中的蛛絲馬跡。

    沈棟進一步說，這顯示習近平在處理當前事態的優柔寡斷與無能。任何人可能都比習更有能力：準備故事情節、任命繼任者或讓秦剛下台，節奏明確、快速的進行。任何處置都比讓一國的外交部長失蹤數週、拒絕回答相關問題，讓整個世界摸不著頭緒要好。

    他指出，秦剛事件讓整個中共官僚機構，特別是外交部癱瘓。對中共體制內的所有官僚而言，秦剛的遭遇顯示沒有人是安全的。秦剛應該是習近平的愛將，與習親近，這究竟意味什麼？秦剛4個月前才被任命為中共中央政治局委員。

    沈棟說，秦剛的失蹤向世界顯示中國的現狀是不正常的、不可預測的。所有人將聚焦新的人事任命，再度努力解讀所有的蛛絲馬跡，至於下一個派任，人們將思考，應如何嚴肅看待這位中國外交部長？他會持續做下去嗎？他在中國外交決策的過程中，地位如何？

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