西安家長抗議中考不公包圍官署 當局承諾徹查

中國初中考試出現大批河南「回流生」，導致西安本地學生落榜，數以千計憤怒家長包圍陝西省西安市多家官署抗議。（圖擷自推特）

2023/07/23 00:23

〔中央社〕數以千計憤怒家長昨天包圍陝西省西安市多家官署，齊喊「西安娃，要上學」，抗議初中考試出現大批河南「回流生」，導致本地學生落榜。西安市長出面承諾徹查處理後，群眾凌晨才散去。

綜合社群訊息與陸媒報導，中國大陸教育資源不均問題，近日在西安引爆。西安中考（初中學業考試和高中階段學校招生考試）14日放榜後，引發大批在地家長連日來聚集官府前信訪（陳情申訴）抗議。

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網傳，今年西安中考10萬人報考，其中4萬是戶籍在西安、學籍不在西安就讀的河南「回流生」，導致錄取分數比去年高16分，600分以下（滿分700分）考不上普通高中，也因此喪失考大學的門票。

西安市教育局18日發表聲明稱，參加2023年中考的回流生為3608名，只占全市報名人數的3.5%，網傳訊息嚴重不實，仍難平眾怒。許多人質疑，2022年，當前參加中考的同屆學生在就讀初二時的總人數僅8萬多人，短短一年時間，「為何多了兩萬個孩子？」

網路訊息顯示，連日來，有抗議家長在西安市楊陵區政府大樓前拉起布條：「我的孩子不是新政和懶政的犧牲品」；許多家長20日聚集在陝西省教育廳門口表達不滿，期間有兩名媽媽遭警方抬走。

抗議行動昨天越演越烈。數以千計家長包圍西安各信訪接待中心、信訪局門口，要求官方給出說法。在西安鹽店街信訪接待中心，家長們齊喊「西安娃，要上學」；他們高唱「愛國歌曲」，一些家長還下跪陳情。

西安當局則調動大批警察在現場維穩，還出動手機訊號遮蔽車；相關即時訊息與話題在微博等社群遭下架。

據報導，西安市長葉牛平昨天下午出面與信訪代表見面，承諾成立聯合核查組，嚴肅查處違法違規。對3608名「回流生」的戶籍、學籍、學校證明、學業水準考試成績逐一甄別，查實造假的考生，取消錄取資格。嚴肅查處、依法打擊組織參與為考生騙取報名和考試資格服務的培訓機構及相關人員。

他並承諾，違法違規被取消入學資格而形成的招生名額，將充分聽取各方意見，認真研究科學合理、公平公正的補錄方案。

西安市公安局昨晚隨即通報，發現西安某培訓機構以造假方式為「回流生」提供服務，涉嫌違法，已控制涉案人員13名。

西安公安局今天下午再通報，對串通外地某教育仲介機構，以造假方式為「回流生」在西安參加中考提供服務的另一培訓機構進行查處。目前，抓獲犯罪嫌疑人10名，已刑事拘留6人。

中國大陸教育資源不均問題嚴重。陝西省人口不到4000萬人，卻擁有3所「985」、8所「211」頂尖大學；相鄰的河南省人口將近一億人，卻只有一所「211」頂尖大學。

西安的高考（相當於大學聯考）錄取分數也因而比河南低很多，導致河南學生想盡辦法入籍西安，因而衍生相關灰色產業鏈。

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