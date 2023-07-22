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    全球首款嬰兒及長者RSV疫苗 獲歐盟藥管局批准

    歐盟今天批准全球首支適用嬰兒及60歲以上長者的呼吸道融合病毒疫苗Abrysvo。（路透）

    歐盟今天批准全球首支適用嬰兒及60歲以上長者的呼吸道融合病毒疫苗Abrysvo。（路透）

    2023/07/22 20:07

    〔中央社〕總部位於荷蘭阿姆斯特丹的歐盟藥品管理局（EMA）今天批准全球首支適用嬰兒及60歲以上長者的呼吸道融合病毒（RSV）疫苗Abrysvo，這種病毒是導致歐洲兒科病患住院的主因。

    法新社報導，呼吸道融合病毒通常只會引發數種輕微、類似感冒的症狀，但嬰兒、年長者、免疫系統衰弱及有潛在疾病等患者恐引發重症。歐盟藥管局表示，呼吸道融合病毒是歐洲兒科病患住院的主因。

    感染呼吸道融合病毒的患者一旦出現重症，恐導致肺炎及細支氣管炎（bronchiolitis）。細支氣管炎是一種肺部末端細小支氣管發炎的呼吸道疾病。

    歐盟藥管局批准的這款疫苗名為Abrysvo，由美國輝瑞藥廠（Pfizer Inc.）生產，今年5月剛獲美國疾病管制暨預防中心（CDC）批准。

    英國葛蘭素史克藥廠（GSK）的呼吸道融合病毒疫苗Arexvy上個月才在歐盟獲准施打，與輝瑞的Abrysvo疫苗同樣都可用於60歲以上長者。

    英國與瑞典合資的阿斯特捷利康藥廠（AstraZeneca Plc）和法國賽諾菲藥廠（Sanofi）表示，他們聯合研發的抗體藥nirsevimab是首款預防嬰兒感染呼吸道融合病毒重症的療法，已於去年11月獲歐盟准用。

    歐盟藥管局表示，Abrysvo是首款在母親懷孕時施打的RSV疫苗，中和抗體可透過胎盤為腹中胎兒提供被動免疫，讓寶寶從出生到6個月大都能免受感染，這款疫苗同樣可為60歲以上成人提供主動免疫。

    此次批准的新款呼吸道融合病毒疫苗Abrysvo，是數十年來為了保護脆弱族群免於這種常見疾病侵害的努力成果。

    Abrysvo是一款雙價疫苗，代表接種後能預防逾一種病毒株。接種疫苗後，人體免疫系統會產生特異性抗體和T細胞，以防感染呼吸道融合病毒。

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