秘魯萬人上街抗議要求總統下台 警方射催淚彈驅離逮6人

本月19日秘魯反現任總統博魯阿爾特陣營再度號召民眾上街，上萬人齊聚秘魯首都利馬，當局動員警方發射催淚彈壓制，並逮捕至少6名抗議人士。（彭博）

2023/07/20 13:56

〔即時新聞／綜合報導〕秘魯前總統卡斯蒂約（Pedro Castillo）去年12月被罷黜遭逮，副總統博魯阿爾特（Dina Boluarte）隨即就任總統，今年3月即爆發過多起抗議事件。本月19日反博魯阿爾特陣營再度號召民眾上街，上萬人齊聚秘魯首都利馬（Lima），當局動員警方發射催淚彈壓制，並逮捕至少6名抗議人士。

根據《路透》報導，上萬民秘魯民眾19日齊聚利馬街頭，高呼「我們要正義」，示威者弗羅雷斯（Dionisio Flores）接受採訪時表示，「我們要正義、和平與冷靜，博魯阿爾特必須立即下台」。許多秘魯人認為博魯阿爾特及其盟友非法罷免了前總統卡斯蒂約職位，並對其進行非法監禁。

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《路透》指出，3月秘魯已經爆發過多起抗議事件，導致有67人在這些抗議事件中不幸身亡，19日抗議活動截至當日晚間，至少有6位平民與2警察受傷，面對維安部隊發射的催淚瓦斯，示威者亦投擲石塊反擊。秘魯內政部長羅梅羅（Vicente Romero）在記者會上表示，「抗議活動恐怕會持續到隔天（20日）」。

羅梅羅補充提到，目前已有6名示威人士遭警方逮補。根據羅梅羅說法，19日抗議活動至少有2.1萬人參加，部分人士的訴求與要求博魯阿爾特下台無關。據悉，秘魯的財富不均與貧困等問題，加強了示威的號召力，作為全球第二大礦產供應國及主要銅礦生產國，秘魯礦業廊道區域普遍為前總統卡斯蒂約的支持者，如抗議活動持續，恐怕將對秘魯礦業出口造成影響。

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