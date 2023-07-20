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    美民調：亞裔美國人多數對母國看法正面 唯華裔除外

    2023/07/20 05:00

    〔中央社〕美國智庫組織「皮尤研究中心」（Pew Research Center）今天公布的民調顯示，亞裔美國人大多數對自己的母國持正面看法，唯華裔除外。

    美國之音（VOA）報導，「皮尤研究中心」於2022年7月5日到2023年1月27日間對成年亞裔美國人進行調查，約78%的亞裔對美國看法正面，其中44%的人表示非常正面，對日本看法積極的有68%、對韓國是62%，對台灣則是56%。

    在對越南和菲律賓的看法上，37%的亞裔美國人看法正面，約一半的人表示沒有看法，只有10%的人稱看法負面。至於對印度的觀感，33%的亞裔美國人看法正面，41%的人看法中立，23%看法負面。

    但多數（52%）的亞裔美國人對中國看法負面，只有20%的人表示看法正面，另有26%沒有看法。

    整體而言，亞裔美國人上對他們的母國看法正面。90%的台裔和日裔美國人表示對他們文化和遺產根源持正面觀感。多數韓裔、印裔和菲裔美國人也都對母國看法正面。多數越裔美國人也稱對越南看法正面。

    不過，華裔美國人對中國的看法更加複雜。只有41%的人表示對中國的看法正面。

    據報導，隨著中國大陸與台灣的緊張關係不斷升級，華裔美國人對台灣的正面看法遠高於對中國的正面觀感尤其明顯。

    62%的亞裔美國人表示對台灣看法正面，遠高於對中國的（41%）的正面看法。

    調查顯示，華裔美國人對中國和台灣的看法因出生地和移民美國的時間長短而不同。中國移民比美國出生的華裔美國人更可能對中國有正面看法（45%比25%）。

    在看待台灣上，中國移民的正面看法比例比美國出生的華裔美國人要低一些，儘管多數都是正面的（60%對70%）。

    只有19%的菲裔美國人對中國看法正面，印裔美國人是10%、韓裔美國人有8%，只有2%的台裔美國人對中國看法正面。1120720

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