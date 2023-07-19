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    母親為女兒婚禮設計50隻白鴿飛翔美景 意外淪鳥屎鬧劇

    艾妲試圖營造白鴿向天空飛起的場面，結果白鴿到處排泄鳥屎。示意圖，與本文無關。（法新社）

    艾妲試圖營造白鴿向天空飛起的場面，結果白鴿到處排泄鳥屎。示意圖，與本文無關。（法新社）

    2023/07/19 22:55

    〔即時新聞／綜合報導〕馬來西亞一位母親想在女兒婚禮上製造浪漫夢幻的場景，但卻意外變成一場災難。母親原本試圖營造一群白鴿向天空飛起的場面，結果白鴿到處排泄鳥屎，使宴客現場一團亂，結果白鴿還飛上屋頂不肯離去。

    綜合外媒報導，馬來西亞知名製作人艾妲（Datuk A. Aida）的女兒婚禮在她經營的度假村舉行，為了給孩子留下美好回憶，每個細節都經過精心設計，其中一個場景就是白鴿展開雙翼向天空飛的大排場。不料，這些白鴿一獲得自由，不飛走反而選擇留下來，還讓整個度假村到處留下鳥屎。

    艾妲表示，當初以每隻25令吉（約新台幣171元）的價格購買了50隻白鴿，總共花費了1250令吉（約新台幣8500元）。然而，當白鴿被釋放後，牠們並沒有飛走，而是選擇在度假村留下來。艾妲無奈表示，「現在我的度假村處處都是牠們的大便。」，幸好當初店內只有50隻白鴿，如果按照原計畫買了100隻，後果可無法想像。

    艾妲坦言，家中沒有人能夠幫忙照顧這些白鴿和清理牠們的糞便，因此現在他們正試圖重新捕捉這些鳥兒，並找個適合的地方野放，並表示，如果有人成功捕捉到這些白鴿，歡迎將牠們直接帶回家。

    艾妲試圖營造一群白鴿向天空飛起的場面，結果白鴿到處排泄鳥屎。示意圖，與本文無關。（資料照）

    艾妲試圖營造一群白鴿向天空飛起的場面，結果白鴿到處排泄鳥屎。示意圖，與本文無關。（資料照）

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