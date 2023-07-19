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    百歲季辛吉突訪北京 中國透過他傳達這幾個訊息

    中共外交體系「一把手」、中央外事辦主任王毅，19日在北京接見前美國國務卿季辛吉（左）。（美聯社）

    中共外交體系「一把手」、中央外事辦主任王毅，19日在北京接見前美國國務卿季辛吉（左）。（美聯社）

    2023/07/19 19:13

    〔編譯陳成良／綜合報導〕高齡百歲前美國國務卿季辛吉（Henry Kissinger）突然訪問北京，先後會見中國防長李尚福與中共外交體系「一把手」王毅。分析人士認為，季辛吉穿梭美中傳話盼軍事交流解凍，雖然季辛吉對美中關係仍有一定影響力，但華盛頓和北京對彼此敵意加深之際，恐無法立即改變軍事對話停滯的狀況。

    中國國防部公告稱，季辛吉說他此番訪問是「作為中國的朋友而來」，美中雙方應「消除誤解、和平共存、避免對抗」。季辛吉18日會見李尚福時，表達美中任何一方都承擔不起把對方作為對手的代價，希望美中兩軍應該加強溝通。李尚福則抨擊美國未和中國相向而行，並稱希望雙方「共同推動兩國兩軍關係健康穩定發展」。

    據中國外交部網站發布，中共中央政治局委員、中央外事辦主任王毅，19日會見季辛吉強調，中國的發展有強大內生動力和必然歷史邏輯，試圖改造中國是不可能，圍堵遏制中國更是做不到。美國對中政策需要季辛吉式的外交智慧，需要（前美國總統）尼克森式的政治勇氣。

    王毅還告訴季辛吉，美方若真心希望台海穩定，就應該用行動明確公開反對台獨；季辛吉則說，「一個中國」是美國作出的嚴肅承諾，相信不會被動搖或背棄。

    據發布，季辛吉表示，美中兩國都有能力影響世界，美中保持穩定關係，事關世界的和平、穩定和人類福祉。無論如何困難，雙方都應平等相待，保持接觸，試圖孤立或隔絕另一方都是不可接受的。他認為，一個中國是美國在「上海公報」中作出的嚴肅承諾，相信不會被動搖或背棄。

    季辛吉曾為打開中國大門作出歷史性貢獻，他此次訪問北京正值美中兩國關係，處在建交以來最為緊張的時期。長期以來，中國官媒一直對季辛吉不吝溢美之詞，尤其會借他之名，來批判近年美國總統政府對中採取的更強硬立場。

    德國馬歇爾基金會印太研究主任葛來儀（Bonnie Glaser）表示，季辛吉很可能會力促李尚福恢復美中兩軍之間的對話，中方高度重視與季辛吉的友誼，他帶來的訊息會被傾聽，但是否被採納還有待觀察。

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