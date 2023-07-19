南加州海岸驚見數百隻死亡海獅、海豚 專家：全球暖化導致

今年6月以來，美國南加州就有數百隻死亡的海獅、海豚被沖上海岸，而奄奄一息的個體則出現癲癇、口吐白沫、以及神智不清的狀況。（取自CIMWI研究所臉書）

2023/07/19 21:46

〔即時新聞／綜合報導〕據美國加州的海洋研究組織表示，自今年6月以來，該州南部就有數百隻死亡的海獅、海豚被沖上海岸，而奄奄一息的個體則出現癲癇、口吐白沫、以及神智不清的狀況。專家指出，該現象是因為動物們攝食了大量受污染的魚類所致，並指出這與全球暖化有關。

綜合外媒報導，據「海島海洋野生生物研究所」（CIMWI）的報告，南加州的海岸目前已確認至少有逾150頭海獅、110隻海豚死亡，而去年夏季，卻僅僅只有10頭海獅的死亡案例。CIMWI光是6月的其中兩周就收到海岸超過1000份的動物遇險報告。CIMWI的主任直言，「這絕對是我們見過的最嚴重的狀況」。

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美國國家海洋大氣局的專家認為，海獅、海豚是受到有毒藻類的神經毒素導致大量死亡。由於全球暖化導致海水升溫、酸化，有毒藻類大量繁殖，並經由魚類到這些海獅、海豚的肚子裡。而毒素累積在體內過多後，就會導致嚴重後果，如癲癇、口吐白沫、神智不清甚至喪命。

目前共有50多頭海獅在CIMWI的康復中心治療，由於成年海獅攝取的毒素量較大，存活率不高，因此倖存的大多是幼崽。南加州大學的生物科學教授分析，該區海水溫度自1973年以來，平均上升約0.3度，海溫上升的主要原因就出自人類活動。

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