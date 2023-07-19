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    心碎！擱淺鯨魚流淚 專家給回應...

    圍觀民眾拍下座頭鯨在擱淺地的樣子，眼角流下形似眼淚的物體。（擷自推特）

    圍觀民眾拍下座頭鯨在擱淺地的樣子，眼角流下形似眼淚的物體。（擷自推特）

    2023/07/19 21:51

    〔即時新聞／綜合報導〕日前，巴西東部海灘有一隻座頭鯨擱淺，即使動物專家試圖將牠拖回海中，但最終因鰭脫臼或骨折無法治療，使得該動物無法生存。圍觀民眾拍下牠最後在擱淺地的樣子，眼角彷彿流下眼淚，場面令人心碎。

    《每日郵報》報導，這隻座頭鯨在7月8日，就首次被沖上諸聖灣的馬雷島（Mare Island）。經過動保人士的搶救送回海裡後，又在7月15日再次擱淺在凱普海灘（Caipe Beach）。在志願者及拖船的協助下，牠又再次被送回大海。

    但作為此次擱淺事件救援的保育團體「座頭鯨計畫」（Projeto Baleia Jubarte），其獸醫羅達米蘭斯 （Gustavo Rodamilans）表示，在當時就注意到這隻座頭鯨的鰭已經脫臼或骨折，他們只能透過X光檢查來確認，遺憾的是，鯨魚脫臼或骨折是無法治療的，這也使得牠無法繼續生存。

    民眾拍下擱淺的座頭鯨眼角彷彿流下眼淚，但專家否認了鯨魚哭泣的這個說法，他們解釋，會流淚的原因是鯨魚在離開水時，會自己釋放出油脂來潤滑眼睛，以防止眼睛乾燥。

    而近期的鯨魚擱淺事件頻傳，在17日的英國蘇格蘭地區就發生了大規模鯨魚擱淺，雖然救援人員趕到現場試圖讓部份鯨魚重回大海，但最終沒有成功，只能將鯨魚安樂死，共有55頭鯨魚死亡。

    圍觀民眾拍下座頭鯨在擱淺地的樣子，眼角流下形似眼淚的物體。（擷自推特）

    圍觀民眾拍下座頭鯨在擱淺地的樣子，眼角流下形似眼淚的物體。（擷自推特）

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