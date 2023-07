心碎！擱淺鯨魚流淚 專家給回應...

2023/07/19 21:51

〔即時新聞/綜合報導〕日前,巴西東部海灘有一隻座頭鯨擱淺,即使動物專家試圖將牠拖回海中,但最終因鰭脫臼或骨折無法治療,使得該動物無法生存。圍觀民眾拍下牠最後在擱淺地的樣子,眼角彷彿流下眼淚,場面令人心碎。

據《每日郵報》報導,這隻座頭鯨在7月8日,就首次被沖上諸聖灣的馬雷島(Mare Island)。經過動保人士的搶救送回海裡後,又在7月15日再次擱淺在凱普海灘(Caipe Beach)。在志願者及拖船的協助下,牠又再次被送回大海。

但作為此次擱淺事件救援的保育團體「座頭鯨計畫」(Projeto Baleia Jubarte),其獸醫羅達米蘭斯 (Gustavo Rodamilans)表示,在當時就注意到這隻座頭鯨的鰭已經脫臼或骨折,他們只能透過X光檢查來確認,遺憾的是,鯨魚脫臼或骨折是無法治療的,這也使得牠無法繼續生存。

民眾拍下擱淺的座頭鯨眼角彷彿流下眼淚,但專家否認了鯨魚哭泣的這個說法,他們解釋,會流淚的原因是鯨魚在離開水時,會自己釋放出油脂來潤滑眼睛,以防止眼睛乾燥。

而近期的鯨魚擱淺事件頻傳,在17日的英國蘇格蘭地區就發生了大規模鯨魚擱淺,雖然救援人員趕到現場試圖讓部份鯨魚重回大海,但最終沒有成功,只能將鯨魚安樂死,共有55頭鯨魚死亡。

