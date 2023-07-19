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    入獄2月要遣返 美國駐韓士兵竟越界入北韓

    南北韓交界處的板門店，共同警備區域有兩韓軍人相對站崗。（法新社檔案照）

    南北韓交界處的板門店，共同警備區域有兩韓軍人相對站崗。（法新社檔案照）

    2023/07/19 07:30

    〔即時新聞／綜合報導〕美國一名公民18日參觀南北韓邊境板門店共同警備區域（Joint Security Area）時，突然越界走進北韓，隨即被捕；美國總統拜登也證實此事，強調由國防部主導與北韓交涉。外媒報導，這名男子是剛剛在韓國監禁後出獄的二等兵，越界動機不明。

    綜合外媒報導，該名美軍士兵是隨著旅行團參觀板門店共同警備區域時越界，由於朝鮮持續試射飛彈，美朝關係緊張之際，越界事件觸動兩國敏感神經。

    美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）與國務院在新聞簡報中證實有一名駐韓美軍越界被捕，目前美國防部正與朝鮮人民軍對等官員一起解決這起事件。但國防部未對該名軍人的身份及動機加以說明。

    報導指出，越界士兵是2021年初入伍的23歲美國駐韓陸軍二等兵特拉維斯．金 （Travis King），他因襲擊罪在韓國入獄2個月，獲釋後在駐韓基地觀察一週，17日軍方押解人員將他帶到仁川機場，準備遣返美國德州布利斯堡（Fort Bliss）接受軍方懲處，但軍方人員並未同行上機，也未進入安檢範圍，金不知何故，卻在機場通關後回頭非法入境韓國，甚至參加旅行團來到南北韓交界處越界叛逃。

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