不想趁金磚峰會逮捕普廷 南非總統理由曝光

俄羅斯總統普廷（右）預計下月到南非參與金磚國家峰會，而南非總統拉瑪佛沙（左）面臨著如何避免逮捕普廷的難題。（法新社資料照）

2023/07/18 23:45

〔即時新聞／綜合報導〕金磚國家（BRICS）下個月將在南非大城約翰尼斯堡（Johannesburg）召開年度峰會，而身為國際刑事法院（ICC）通緝對象的俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）預計將親自與會。然而在南非法院今（18）日公布的一份文件中，南非總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）指出，逮捕普廷等同向俄國宣戰，他不願這麼做。

《法新社》報導，南非身為《國際刑事法院羅馬規約》的締約國，而南非政壇的反對派「民主聯盟」（DA）正在施壓政府，要求南非政府履行締約國義務，在普廷入境時將其逮捕，移交給國際刑事法院。

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不過，一份法院文件顯示，拉瑪佛沙說，「俄羅斯說得很明白，逮捕來開會的總統等同於宣戰……，冒著與俄國開戰的風險，有違我國的憲法。」

拉瑪佛沙指出，目前南非政府正在想方設法從國際刑事法院的法條找出一個規避的方法，因為逮捕普廷可能會威脅到「國家的安全、和平與秩序」。

南非副總統馬沙蒂萊（Paul Mashatile）最近接受南非媒體訪問時也透露，南非政府一直試著說服普廷「拜託不要來」，但目前為止效果微乎其微。

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