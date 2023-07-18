狗便氾濫 法國貝濟耶將強制寵物狗登記DNA

法國南部城市貝濟耶的市長決定實施強制寵物狗驗DNA制度，以便處罰不清理善後的飼主，維持街道整潔。示意圖。（路透）

2023/07/18 22:22

〔即時新聞／綜合報導〕法國南部城市貝濟耶（Beziers）街道狗便氾濫，市長梅納爾（Robert Menard）宣布，為了改善這個問題，貝濟耶將開始實施「強制寵物狗登記DNA制度」，未來沒有清理狗便的飼主若被抓到，將處以120歐元（約合新台幣4182元）的罰鍰。

《法新社》報導，梅納爾對當地電台France Bleu表示：「我氣炸了，有些人從不幫他們的寵物清理善後。我們統計過，單單市中心就清理了1000坨。不能再這樣下去。」

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梅納爾說：「我們想過，如果我們把警員派到街上去會有效果，但只有在有警察時，人們才願意清理，如果四周沒人，這些人就不願意蹲下身子，善盡他們的公民義務。」

報導指出，新制度上路後，沒有清理狗便的市民必須支付高達120歐元的「清潔費」，另外飼主若拒絕出示狗狗的DNA證明，警方可以對其開出38歐元（約合新台幣1324元）的罰單。這項規定將在未來2年內試行，前3個月為勸導期，不會開罰。

貝濟耶人口約7萬5000人。據貝濟耶市政府指出，每一年光是清理狗便就要花上8萬歐元（約合新台幣278萬）的經費。

梅納爾說：「不清理狗便的人根本不在乎其他人，有時候我聽到他們談論：『應該讓市政廳的員工來幫我的狗清大便。』現在開始他們將體認到，這項服務會花掉120歐元。」

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