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    42年來首次！ 美「俄亥俄級戰略核潛艦」重返南韓

    俄亥俄級彈道飛彈潛艦「緬因號」（SSBN- 741）於4月18日抵達關島海軍基地。（取自美國海軍推特@USNavy）

    俄亥俄級彈道飛彈潛艦「緬因號」（SSBN- 741）於4月18日抵達關島海軍基地。（取自美國海軍推特@USNavy）

    2023/07/18 18:49

    〔編譯陳成良／綜合報導〕滅國神器！繼6月間美核動力巡弋飛彈潛艦時隔近6年重返南韓，美國白宮印太事務協調官坎貝爾（Kurt Campbell）18日證實，美國戰略核潛艦（SSBN）同日停靠釜山港，這將是自1981年3月的「羅伯·李號」（USS Robert E. Lee SSBN-601）之後，美國戰略核潛艦42年來首次造訪南韓。

    《路透》報導，坎貝爾正在首爾參加首次核磋商小組（NCG）討論，該小組設置的目的，是在朝鮮半島發生戰爭時，協調南韓與盟國的因應措施。

    坎貝爾沒有交代停靠南韓的是哪艘戰略核潛艦。此前美國國防官員透露，該艘潛艦為「俄亥俄級戰略核潛艦」，屬彈道飛彈戰略核潛艦（SSBN），配備的20枚彈道飛彈，最多可搭載80顆核彈頭，只需一艘就能毀滅北韓。

    據悉，暫時停靠南韓基地的戰略核潛艦長17公尺米，寬12.8公尺，排水量為1萬8750噸，屬於美國潛艦中最大的「俄亥俄級戰略核潛艦」。有觀察認為，4月18日駛入關島基地的「緬因號」（SSBN-741）戰略核潛艦，有可能是主角。

    美國現役14艘戰略核潛艦均是俄亥俄級，其中有8艘部署在太平洋，每艘戰略核潛艦設計搭載24枚三叉戟二型D5潛射彈道飛彈，每枚飛彈配備多個核彈頭，但美俄《新削減戰略武器條約》限制，目前最多搭載20枚飛彈。

    美國總統拜登與南韓總統尹錫悅今年4月發表《華盛頓宣言》，提出加強「核保護傘」（延伸威懾）的主要方案，要求美國定期、增加向南韓部署戰略資產（潛艦、戰略轟炸機等）的頻率，同時建立核磋商小組，允許南韓有更多空間，參與美國因應北韓核武攻擊的決策過程。

    美方在6月間先行派遣俄亥俄級巡弋飛彈核潛艦「密西根號」訪問釜山，該款潛艦可攜帶154枚射程達2500公里的「戰斧」巡弋飛彈，當時南韓媒體即解讀是《華盛頓宣言》的兌現。

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