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    監控無所不在！上海市宣布疫情健康碼升級為「城市碼」

    上海市大數據中心宣布，將延續疫情期間健康程式的「隨身碼」，升級為針對每個市民的「城市碼」，同時已制定「隨身碼」標準規範和管理制度。（彭博）

    上海市大數據中心宣布，將延續疫情期間健康程式的「隨身碼」，升級為針對每個市民的「城市碼」，同時已制定「隨身碼」標準規範和管理制度。（彭博）

    2023/07/18 12:43

    〔即時新聞／綜合報導〕中國政府疫情期間全面實施「健康碼」監控系統，疫情趨緩後也無須頻繁掃碼，沒想到上海市大數據中心宣布，將延續疫情期間健康程式的「隨身碼」，升級為針對每個市民的「城市碼」，同時已制定「隨身碼」標準規範和管理制度。

    綜合外媒報導，北京政權去年12月宣布放棄「清零動態」疫情政策，除了廢除防疫措施、核酸檢測，民眾也不須再掃「健康碼」，然上海當局曾表示，「隨身碼不會停用」。

    上海市政府9日召開記者會宣布，稱上海市大數據中心在上海市委、市政府協助下，正在加快「隨身碼」改造升級為「城市碼」的系統，未來將打造「1人1碼、1企1碼、1物1碼」的全方位的城市服務和治理體系，同時當局也制定新版隨身碼管理制度，建立隨身碼管理平台以及全方面經營系統。

    據了解，未來隨身碼將用於線下政務服務、看病就醫、交通和文化旅行等地點，此外，每間企業也需申請「隨身碼」，用於安全生產和監督管理等領域。

    《BBC》推特12日發文分析，儘管與健康碼功能不同，但上海市為首個地區宣布繼續沿用此電子通行證地區。目前上海市民能使用「隨身碼」搭乘地鐵或公車，出入部分醫院、學校和體育場所等公共地區須出示該程式登記。

    上海市隨身碼政策消息曝光後，引起許多網友討論與留言，有人說「簡直不敢相信」、「有健康碼第1天就知道有這1天，任何犧牲自由換取暫時安全，最後既得不到安全也沒有自由」、「真的變成良民證了」、也有網友理性回應「在大數據時代，藉由1人1碼，企業可以查出應徵者身分，銀行也可以查到客戶最近活動，醫院甚至可以查到患者就診紀錄和家庭財務」、「擔心城市碼被不法人士利用，除了隱私受侵害，經濟也可能受損」。

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