為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    舒華拒冰桶挑戰直接「捐1千萬」代替冰水澆頭遭網友狂酸

    女團「（G）I-DLE」台灣成員舒華用捐款1000萬韓元的方式參與冰桶挑戰活動。（翻攝自IG）

    女團「（G）I-DLE」台灣成員舒華用捐款1000萬韓元的方式參與冰桶挑戰活動。（翻攝自IG）

    2023/07/18 00:32

    〔即時新聞／綜合報導〕「冰桶挑戰」始於2014年，目的是希望引起大眾對漸凍症的重視。近日女團「（G）I-DLE」台灣成員舒華受到隊友小娟點名接棒挑戰，但她卻以捐款1000萬韓元（約台幣25萬）代替冰桶澆頭的方式參與了活動，因此引發網友熱議。

    綜合媒體報導，女團「（G）I-DLE」台灣成員舒華16日在IG上傳一張捐款完成的截圖畫面，表示近日受到隊友小娟點名「冰桶活動」，透過捐款方式，參與了這場活動，由於舒華選擇直接捐款，而非進行冰桶挑戰，因此出現不少網友開酸，並要求她「加碼被潑水」，留言區引起網友激烈的爭論。

    有網友對此回應表示，這個活動的規則，指出參加者原本就有兩種選項，一種是常見的冰桶挑戰，另一種則是捐款，所以只有捐款的話也沒有問題；而且規則中有寫到，挑戰者其實只需要捐100美元（約台幣3100元台幣），舒華卻捐出相當於二十幾萬台幣的金額，算是非常有誠意了，因此不需要理會那些酸言酸語。

    事實上，「冰桶挑戰」在日前就有許多南韓藝人用捐款代替冰桶挑戰參加，其中韓國饒舌歌手李泳知，也因此舉造成當時有許多酸民不滿，後特意在推特發出的捐款書文章底下留言表示「希望冰桶挑戰，『除了淋水以外也有捐款這個方法』的這件事，能廣泛的傳播出去。」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    舒華直播露出來了！ 背心領口過低「粉色巨點」出來見客
    2023/07/17 16:53

    舒華直播露出來了！ 背心領口過低「粉色巨點」出來見客
    （響應漸凍人公益）宋慧喬捐款代替冰桶挑戰 IU抓包朴寶劍戴帽挑戰無效
    2023/07/17 05:30

    （響應漸凍人公益）宋慧喬捐款代替冰桶挑戰 IU抓包朴寶劍戴帽挑戰無效

    台灣中外製藥蟬聯亞洲企業社會責任獎
    朴寶劍「冰桶挑戰」逾百萬粉見證 遭IU一句話嗆爆
    2023/07/16 20:01

    朴寶劍「冰桶挑戰」逾百萬粉見證 遭IU一句話嗆爆
    粉絲問借錢！舒華回「燒給你」 遭中網開轟：沒素質
    2023/07/07 11:33

    粉絲問借錢！舒華回「燒給你」 遭中網開轟：沒素質

    ESG浪潮 將捷集團積極佈局企業ESG
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播