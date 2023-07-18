舒華拒冰桶挑戰直接「捐1千萬」代替冰水澆頭遭網友狂酸

女團「（G）I-DLE」台灣成員舒華用捐款1000萬韓元的方式參與冰桶挑戰活動。（翻攝自IG）

2023/07/18 00:32

〔即時新聞／綜合報導〕「冰桶挑戰」始於2014年，目的是希望引起大眾對漸凍症的重視。近日女團「（G）I-DLE」台灣成員舒華受到隊友小娟點名接棒挑戰，但她卻以捐款1000萬韓元（約台幣25萬）代替冰桶澆頭的方式參與了活動，因此引發網友熱議。

綜合媒體報導，女團「（G）I-DLE」台灣成員舒華16日在IG上傳一張捐款完成的截圖畫面，表示近日受到隊友小娟點名「冰桶活動」，透過捐款方式，參與了這場活動，由於舒華選擇直接捐款，而非進行冰桶挑戰，因此出現不少網友開酸，並要求她「加碼被潑水」，留言區引起網友激烈的爭論。

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有網友對此回應表示，這個活動的規則，指出參加者原本就有兩種選項，一種是常見的冰桶挑戰，另一種則是捐款，所以只有捐款的話也沒有問題；而且規則中有寫到，挑戰者其實只需要捐100美元（約台幣3100元台幣），舒華卻捐出相當於二十幾萬台幣的金額，算是非常有誠意了，因此不需要理會那些酸言酸語。

事實上，「冰桶挑戰」在日前就有許多南韓藝人用捐款代替冰桶挑戰參加，其中韓國饒舌歌手李泳知，也因此舉造成當時有許多酸民不滿，後特意在推特發出的捐款書文章底下留言表示「希望冰桶挑戰，『除了淋水以外也有捐款這個方法』的這件事，能廣泛的傳播出去。」

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