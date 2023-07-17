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    正妹拳擊手獲勝太興奮 直播中竟「掀衣露乳」慶祝 ！

    拳擊手兼模特兒赫姆斯利（Daniella Hemsley）因獲勝太開心，在直播鏡頭前「掀衣露乳」慶祝，時間足足有5、6秒。（擷取自推特@AmandaScot80597）

    拳擊手兼模特兒赫姆斯利（Daniella Hemsley）因獲勝太開心，在直播鏡頭前「掀衣露乳」慶祝，時間足足有5、6秒。（擷取自推特@AmandaScot80597）

    2023/07/17 23:55

    〔即時新聞／綜合報導〕英國的22歲色情平台OnlyFans模特兒兼拳擊手赫姆斯利（Daniella Hemsley），近日在一場拳擊賽獲勝時，直接在直播鏡頭面前掀開上衣露點慶祝，影片在網上造成瘋傳，但也引發許多批評。

    綜合外媒報導，金髮美女赫姆斯利年僅22歲，不僅是OnlyFans的模特兒，近期更轉型為拳擊手。週六（15日）參加在愛爾蘭都柏林舉行，專門為網路紅人（KOL）而舉辦的拳擊賽事中，擊敗對手丹尼爾卡（Aleksandra Danielka），拿下勝利。

    公布獲勝的那一刻，赫姆斯利非常興奮，一邊大叫，一邊掀起運動上衣，在現場觀眾和直播鏡頭面前不斷彈跳露點慶祝，過程足足有5、6秒之多，才把上衣拉下。激動過後，赫姆斯利隨即在賽後訪問為此舉動致歉，「我情緒太激動了，當時只是想表達自己很開心。」她之後在IG再次向因為她露點而感到冒犯的人致歉。

    推特影片自16日起至今已累積2287萬觀看人次，赫姆斯利的慶祝動作引來不少批評，尤其在直播鏡頭面前，有「教壞孩童」之嫌。著名女拳手希爾茲（Claressa Shields）在推特就斥責赫姆斯利的行為對女子拳擊有負面觀感，「這是令女子拳擊倒退的一步，停止這種垃圾行為吧。」

    不過澳洲女子拳擊冠軍級人布里奇斯（Ebanie Bridges）認為，「那只是KOL拳賽，它不會為女子拳擊帶來任何影響，現實點吧，那只會讓多些人認識那個網路紅人，增加追隨者或賺更多錢。」

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