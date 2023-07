正妹拳擊手獲勝太興奮 直播中竟「掀衣露乳」慶祝 ！

2023/07/17 23:55

〔即時新聞/綜合報導〕英國的22歲色情平台OnlyFans模特兒兼拳擊手赫姆斯利(Daniella Hemsley),近日在一場拳擊賽獲勝時,直接在直播鏡頭面前掀開上衣露點慶祝,影片在網上造成瘋傳,但也引發許多批評。

綜合外媒報導,金髮美女赫姆斯利年僅22歲,不僅是OnlyFans的模特兒,近期更轉型為拳擊手。週六(15日)參加在愛爾蘭都柏林舉行,專門為網路紅人(KOL)而舉辦的拳擊賽事中,擊敗對手丹尼爾卡(Aleksandra Danielka),拿下勝利。

公布獲勝的那一刻,赫姆斯利非常興奮,一邊大叫,一邊掀起運動上衣,在現場觀眾和直播鏡頭面前不斷彈跳露點慶祝,過程足足有5、6秒之多,才把上衣拉下。激動過後,赫姆斯利隨即在賽後訪問為此舉動致歉,「我情緒太激動了,當時只是想表達自己很開心。」她之後在IG再次向因為她露點而感到冒犯的人致歉。

推特影片自16日起至今已累積2287萬觀看人次,赫姆斯利的慶祝動作引來不少批評,尤其在直播鏡頭面前,有「教壞孩童」之嫌。著名女拳手希爾茲(Claressa Shields)在推特就斥責赫姆斯利的行為對女子拳擊有負面觀感,「這是令女子拳擊倒退的一步,停止這種垃圾行為吧。」

不過澳洲女子拳擊冠軍級人布里奇斯(Ebanie Bridges)認為,「那只是KOL拳賽,它不會為女子拳擊帶來任何影響,現實點吧,那只會讓多些人認識那個網路紅人,增加追隨者或賺更多錢。」

Boxer Daniella Hemsley flashed the crowd on live tv after winning her first boxing match ???????????????? pic.twitter.com/T4uHcUGhMM