中國想加入沒門？ 前英相特拉斯：CPTPP將成抗中關鍵堡壘

〔即時新聞/綜合報導〕英國近日正式成為《跨太平洋夥伴全面進步協定》(CPTPP)成員國,英國前首相特拉斯(Liz Truss)跳出來表示為此事感到高興,並直言該協定將成為抵抗中國的「關鍵堡壘」。

CPTPP會員國昨天(16日)在紐西蘭同意英國加入申請,英國正式成為該協定2018年12月30日生效以來第1個歐洲成員國和第1個新成員。英國簽署加入CPTPP協議後,仍需經英國國會審查、政府批准等程序,其他成員經濟體也需各自依法完成國內程序。英商貿部預估,協議將在2024年生效實施。

英國成為CPTPP一員後,該國出口到CPTPP國家的99%以上的商品將有資格享受零關稅,英國企業在各成員國將獲與當地本國企業幾乎相等的法規和行政待遇。英國加入後,該協定所有成員經濟體的國內生產毛額(GDP)總和將高達12兆英鎊(約新台幣481兆),約占全球GDP的15%。

對此,特拉斯在推特表示,「加入CPTPP為英國打開了廣大且成長中的市場,這意味著出口商有新的機遇,也讓英國消費者有更多、更棒的商品選擇。此外,該協定在地緣政治上也有重要象徵意義,將成為抵抗中國的關鍵堡壘」,暗示中國想加入CPTPP沒門。

中國和台灣同樣積極爭取加入CPTPP,未來誰先一步成為成員國備受關注。不過日本經濟再生大臣後藤茂之16日直言,CPTPP成員國已有共識,認為「有施壓行為、無法遵守法令的國家/地區,無法加入」,外界都認為這番話明顯是在指經常利用貿易手段施壓他國的中國。

