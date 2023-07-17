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    中國罕有公開表揚隱蔽戰線工作 強調維護國安

    中共中央政法委書記陳文清要求各級黨委「高度重視、關心支持『隱蔽戰線』工作」。（取自網路）

    中共中央政法委書記陳文清要求各級黨委「高度重視、關心支持『隱蔽戰線』工作」。（取自網路）

    2023/07/17 18:47

    〔中央社〕中國媒體報導，北京日前罕見地舉行全國國家安全系統表彰大會，中共中央政法委書記陳文清要求各級黨委「高度重視、關心支持『隱蔽戰線』工作」，堅定維護國家主權及發展利益，而「隱蔽戰線」工作也有新部署。

    北京青年報微信公眾號「政知見」16日發文，據新華社及人民法院報報導，全國國家安全系統表彰大會14日在北京人民大會堂舉行，兼任中共中央政治局委員的陳文清出席大會並講話。

    陳文清強調，要求各級黨委「高度重視、關心支持隱蔽戰線工作，為國家安全機關依法履職提供有力保障」，並指中共20大以來，國家安全機關在新一屆部黨委帶領下，推動隱蔽戰線工作取得新成效。

    中共中紀委副書記、中國國家監委副主任喻紅秋，中央政法委秘書長誾柏，主題教育中央第25指導組組長阮成發等出席大會。國家安全部黨委書記、部長陳一新主持大會。

    政知見表示，這次召開隱蔽戰線表彰大會情況「罕見」。國家安全機關是在隱蔽戰線上捍衛國家主權、安全、發展利益的專責部門，因為工作需要，國安幹警的真實姓名和事跡大都沒有公開。

    表彰大會召開當天，國安宣工作室發布了國家安全機關形象宣傳片「有我」。

    片中提到為鞏固和捍衛黨的執政地位，維護國家主權、安全和發展利益，堅持和發展中國特色社會主義，「隱蔽戰線」曾參與多起事件，包括1997年香港主權移交、2008年北京奧運會、2019年香港修例風波、2021年「晚舟歸航」及逮捕台灣民族黨副主席楊智淵等。

    在公開報導中，上一次全國國家安全機關總結表彰大會是2015年5月在北京召開。時隔8年隱蔽戰線再召開表彰大會，有一個重要背景，是今年恰逢國家安全部成立40年。

    政知見表示，20大報告對「推進國家安全體系和能力現代化，堅決維護國家安全和社會穩定」作出專章論述和戰略部署，是黨代會上首次專章論述國家安全，當中提到「以新安全格局保障新發展格局」的重大要求。

    而在5月30日召開的20屆中央國家安全委員會第一次會議，分析中國最新安全形勢，指當前中國面臨國家安全問題的複雜程度、艱巨程度明顯加大，「要堅持底線思維和極限思維，準備經受風高浪急甚至驚濤駭浪的重大考驗」。

    會議除要求要加快推進國家安全體系和能力現代化，還要提升網路數據人工智能安全治理水平、加快建設國家安全風險監測預警體系等多方面工作。

    政知見表示，陳文清在表彰大會上，也提出多項要求，包括要堅定擁護「兩個確立」及「兩個維護」，堅決貫徹中共總書記習近平的法治思想和總體國家安全觀，堅定維護國家主權、安全、發展利益等。

    澎湃新聞15日報導表示，關於「隱蔽戰線」工作中央層面近期有新部署。

    今年7月1日正式施行的新修訂「反間諜法」，是中共20大後國家安全領域的第一部專門立法。

    陳一新11日在「民主與法制」週刊撰文表示，修訂「反間諜法」是推進隱蔽戰線工作體系和能力現代化的「重大舉措」。

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