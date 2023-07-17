拚出生率 湖南株洲允未婚媽媽領生育津貼成話題

在中國夫妻生育意願低落下，湖南省株洲市醫保局今天表示，全市未婚媽媽即使沒有結婚證和准生證，也可申領生育津貼，成為全省首例，也引起討論。示意圖。（美聯社資料照）

2023/07/17 16:43

〔中央社〕在中國夫妻生育意願低落下，湖南省株洲市醫保局今天表示，全市未婚媽媽即使沒有結婚證和准生證，也可申領生育津貼，成為全省首例，也引起討論。有網友表示，一些地區雖未正式宣布，但部分未婚媽媽已能申領生育津貼。

湖南官媒「新湖南」報導，在此之前，株洲市參保人申領生育津貼，必須提供結婚證和准生證。雖然中國官方對生育政策大幅放寬，但中國大多數地方政府，至今仍要求夫婦提供結婚證和准生證，才能申領生育津貼。

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申請到生育津貼的當地未婚媽媽秦雲（化名）說，能和其他媽媽一樣正常申領生育津貼，「這對我們單身媽媽來說，不僅意味著經濟補貼的增加，也意味著我們女性的生育權、每一位媽媽和孩子的合法權益得到進一步保障」。

報導指出，株洲市醫保局為「支持三孩政策落實落地」，貫徹落實「中共中央、國務院關於優化生育政策促進人口長期均衡發展的決定」等文件精神，12日向全市各縣市區下發「關於進一步規範生育保險待遇申領材料的通知」，明確作出這一規定並隨即實施。

株洲市醫保中心主任袁俊偉指出，這項新政策既有利於「釋放更廣泛群體的生育意願」，體現生育保障制度的初衷，也能展現出「社會文明的溫度」，釋放出「建設生育友好型社會的善意與溫暖」。

經中共中央通過，2022年7月25日，中國國家衛健委等17個部門聯合發布「關於進一步完善和落實積極生育支持措施的指導意見」，對積極促進生育提出政策宣示；同年8月17日，中國國家醫保局待遇保障司副司長劉娟在記者會上表示，只要履行生育保險的繳費責任，在待遇享受方面是沒有門檻的。

劉娟說，有一些地方條例規定中，可能把一些要求設定到制度中去，後續國家醫保局也在跟蹤、督導地方，在這個問題上，應該不成為享受生育保險相關待遇的制約條件。

綜合中國網路訊息及媒體報導，在上海及一些較大城市，地方政府雖然「嘴上不說」，但從2022年下半年以來，私下已逐漸允許未婚媽媽申領生育津貼，且也有成功申領的案例。但在其他二、三線城市乃至縣城、鄉村，當地政府至今仍要求有結婚證和准生證，才能申領生育津貼。

湖南株洲的這一宣布，引起部分中國網友討論。較多數網友認為，用這種方式是無法促進生育意願的，只能讓「既成事實」合法化；也有人認為，此舉恐有鼓勵未婚生子及婚前性行為之嫌；但也有人說，無論如何，這對一些在無奈狀況下懷孕生子的女性，總算多一分保障，不應完全否定。

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