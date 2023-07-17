公報罕見提中國15次 美議員指北約勢必擴張至亞洲

2023/07/17 02:21

〔中央社〕北約近日發布領袖峰會公報，罕見提及中國威脅多達15次。美國聯邦參議院軍委會成員蘇利文、達克沃斯今天雙雙表示，北約擴張至亞洲是無可避免的趨勢。

北大西洋公約組織（NATO）11日至12日於立陶宛首都維爾紐斯召開領袖高峰會，相較去年公報僅一處提及中國，今年會後公報提及中國次數多達15次，直指「中華人民共和國明示的野心和脅迫性政策，挑戰我們的利益、安全與價值」。

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蘇利文（Dan Sullivan）於北約峰會期間隨參議院訪團與會，他接受美國國家廣播公司新聞網（NBC News）今天播出的節目「會晤新聞界」（Meet the Press）訪問，被問及北約擴張至亞洲是否無可避免時，給出肯定的答案。

蘇利文說，除了公報多次提及中國外，日本首相岸田文雄、澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）及韓國總統尹錫悅也出席峰會，「這是關於北約相當強而有力的訊號」。

另一名受訪的參議院軍委會成員達克沃斯（Tammy Duckworth，另譯：達克沃絲）也認同北約勢必將擴張至亞洲。她指出，英國、美國、澳洲成功組成新三方安全聯盟「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS），其實就已是擴張的開始。

達克沃斯表示，自己經常訪問印太區域，美國的亞洲盟友密切關注烏克蘭情勢，他們意識到有必要參與北約，北約盟友也需要回到印太。

達克沃斯指出，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）不僅促使北約擴張，更強化如日本、韓國與台灣等國家的決心，東南亞國家協會（ASEAN）也發聲明支持烏克蘭。

她說：「他（蒲亭）其實某種意義上團結了整個世界，對抗他的所作所為。」（編輯：何宏儒）1120717

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