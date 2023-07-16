異想天開！俄研究員想「控制夢境」 自行將晶片植入大腦大失血

俄羅斯研究員想模仿電影《全面啟動》控制夢境，獨自在家進行手術，竟將晶片植入大腦，導致失血超過1公升。（擷自推特@MichaelRaduga）

2023/07/16 23:17

〔即時新聞／綜合報導〕一名40歲的俄羅斯研究員邁克爾·拉杜加 （Michael Raduga），希望能像電影情節般控制自己的夢境，他觀看影片和經過練習後，獨自在家中為自己的大腦植入晶片，卻流失超過1公升的血，引起專家批評，這危險的行為可能會出現長期的併發症，並指出以現今的研究技術，還需幾十年才能控制夢境。

根據《每日郵報》報導，40歲的俄羅斯研究員邁克爾·拉杜加冒著生命危險，在自己的大腦中植入了晶片，希望能夠控制自己的夢境。沒有神經外科資格的拉杜加，想要像電影《全面啟動》一樣，認為有天可以透過「電極」改變夢境。

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據報導，鏡頭記錄下整個可怕的手術過程，拉杜加用回形針夾住皮膚，同時用在五金店找到的鑽頭推平他的頭骨後部。而這項危及生命的研究，沒有通過任何期刊審核，也沒有大學支持，但拉杜加聲稱這是他自己想做的，「我很高興我活了下來，但我已經做好了死的準備。」拉杜加表示，想像一個癱瘓的人，一生中無法體驗任何事，現在他找到一種方法，讓患者做清醒夢，可以吃東西、享受性愛和做有趣的事。

拉杜加是某研究中心的創始人，該中心稱，能為初學者提供體驗睡眠麻痺、靈魂出竅等指導。而拉杜加則聲稱，他已經能利用電力來控制夢中的某些動作，並在觀看了幾個小時的神經外科YouTube影片，及在5隻羊身上練習後，他將晶片植入了自己的大腦 ，且沒有告訴任何人他的計畫。

拉杜加表示，「在最初的30分鐘裡，我多次準備放棄，因為我流失了大約一升的血，我擔心我會失去知覺。」雖然拉杜加可能會在手術後出現長期的併發症，但一些人表達了對拉杜加的欽佩。

儘管如此，牛津大學神經外科醫生顧問格林（Alex Green）批評拉杜加的行為超危險，「如果他造成皮質靜脈或腦內血管出血，可能會中風，導致永久性功能障礙或死亡。」更表示，若拉杜加對其他人動手術，也可能會觸法，而拉杜加的大腦皮層如果有任何疤痕，從長遠來看，他也面臨癲癇的風險。事實上，現在可能還需要幾十年的研究才能控制夢境。

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