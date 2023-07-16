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    澳洲沙灘發現「人魚」遺骸？ 專家這樣說……

    網友分享在澳洲昆士蘭州（Keppel Sands）的海灘上發現型似人魚的遺骸，在網上引起關注。（擷取自臉書@Bobbi-lee Oates）

    網友分享在澳洲昆士蘭州（Keppel Sands）的海灘上發現型似人魚的遺骸，在網上引起關注。（擷取自臉書@Bobbi-lee Oates）

    2023/07/16 20:45

    〔即時新聞／綜合報導〕美人魚常作為一種文學、影視作品中的奇幻生物，不少人也相信現實世界中真有其存在。近日就有一名網友在網上分享，於澳洲昆士蘭州（Keppel Sands）的海灘看到一具外型似人魚的殘骸，在網上掀起網友熱議，但專家認為這屬於小型鯨魚的骨頭。

    根據《紐約郵報》報導，澳洲昆士蘭州的奧茨（Bobbi-lee Oates）沿著海灘開車尋找露營地時，無意間注意到一具外型看似人類形狀的骨頭，「它的形狀簡直就像美人魚一樣。」奧茨隨即將照片發到網路上，引起網友轟動。

    據照片顯示，這具海洋中的神秘遺骸擁有圓頂形的人形骨頭及肋骨，「最初以為自己發現了新物種」，奧茨表示，估計這生物有6英呎長（約183公分），形狀與美人魚一模一樣，還有未分解的頭髮，且頭髮與牛或袋鼠的顏色相似。

    許多網友對於這海洋生物的看法大相逕庭，有人認為這生物是神話故事中的「美人魚」或是「海妖」，一些現實主義者認為像死掉的海豹或海獅，動物專家則認為這些遺骸屬於某種海洋哺乳動物。

    倫敦動物學會的首席羅伯·迪維爾（Rob Deaville）在看到照片後表示：「這明顯是一隻小型鯨魚。我對當地的物種和水域情況不太熟悉，所以無法做出更具體的判斷。」

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