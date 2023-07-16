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    瓦格納新BOSS浮上檯面 普里格津狼狽脫褲照曝光

    普里格津的半裸帳篷照。（圖擷取自推特）

    普里格津的半裸帳篷照。（圖擷取自推特）

    2023/07/16 16:28

    〔編譯陳成良／綜合報導〕在瓦格納領導人普里格津兵變後行蹤不明之際，俄國媒體報導普廷總統推薦一名綽號「白髮」的高級傭兵擔任組織的新首腦；與此同時，一系列有關普里格津的「尷尬照片」也開始在網路上流傳，外界推測是克里姆林宮方面希望透過網路來破壞普里格津的形象。

    英國《每日電訊報》報導，社群媒體Telegram的俄語聊天室，近日流傳一張普里格津私人照片。照片中，普里格津坐在一個大帳篷內的床上向鏡頭揮手，他上身穿著米色T恤，下身僅穿著黑色內褲。

    照片的拍攝時間為6月12日上午7時24分，即距離瓦格納發動兵變前11日。推測這些照片是由克里姆林宮所釋出，目的就是要破壞普里格津在外界的形象。

    俄羅斯執法部門日前搜查普里格津位於聖彼得堡住所和辦公室，多家俄羅斯媒體上週公開相關畫面，顯示執法人員搜查到假髮、金條、大量現金、變裝自拍照，甚至還有恐怖的「出草人頭照」被當成藝術掛畫。

    另外，俄國總統普廷14日接受俄媒訪問，他首次透露瓦格納兵變事件後第5天與普里格津見面的情況。普廷稱，他曾向集團提出一個繼續為俄國效力的方案，由一名代號「Sedoy」（俄文意思是「白髮」）、過去16個月擔任實際指揮官的人繼續領導瓦格納，集團仍然是一個整體，而當時多數人都表示贊同，只有普里格津拒絕。

    據報導，「白髮」身份是俄國前陸軍上校特羅舍夫（Andrey Troshev），戰功彪炳。《路透》指出，普廷的說法暗示了他希望由特羅舍夫取代普里格津，繼續指揮瓦格納。CNN則說，特羅舍夫是普廷提名的瓦格納新首領（new Wagner boss）。

    代號「白髮」的特羅舍夫戰功彪炳，據稱過去16個月一直都是由他直接指揮瓦格納集團。（圖擷取自推特）

    代號「白髮」的特羅舍夫戰功彪炳，據稱過去16個月一直都是由他直接指揮瓦格納集團。（圖擷取自推特）

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