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    越南疫情救援包機坑百姓 官員出庭辯：大家自願給錢

    越南在疫情期間派遣救援包機接返海外公民，大批官員利用職務受賄遭逮，救援包機坑殺百姓案從11日開始審理。（美聯社）

    越南在疫情期間派遣救援包機接返海外公民，大批官員利用職務受賄遭逮，救援包機坑殺百姓案從11日開始審理。（美聯社）

    2023/07/15 18:31

    〔中央社〕越南在COVID-19疫情期間派遣救援包機接返海外公民，大批官員利用職務受賄遭逮，錢收最多的越南衛生部副部長前秘書范中堅在庭審時閃爍其詞，辯稱「大家都是自願給錢」。

    越南在武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情期間一度鎖國防疫，並以救援包機接返滯留海外的數十萬越南公民，未料大批官員藉此受賄，迫使民眾購買「天價機票」返國。有被害人泣訴，自美國回越南花費近新台幣30萬元。

    網路媒體越南快訊（VnExpress）報導，越南救援包機坑殺百姓案11日起開始審理，這場預計進行一個月的「世紀審判」引發越南全民關注。其中，范中堅（Pham Trung Kien）受賄金額居全案之冠，共計收受253次賄款、約180萬美元（約新台幣5600萬元）。

    范中堅14日出庭時承認受賄，但狡辯說這些人都是自願給錢，他只是單純地收下，並沒有威脅企業或個人。

    他供稱，當得知受賄可能被判20年有期徒刑或死刑時，他不想活了，而且心智開始出現狀況。「我很害怕，我想死，一走了之就不用面對這些壓力」，並開始前往白梅醫院（Bach Mai Hospital）接受心理治療。

    不過范中堅的說法被VijaSun公司主席陶明揚（Dao Minh Duong）打臉，陶明揚證稱，范中堅常常對他大小聲，並要求他為每名乘客支付數百萬越南盾的人頭費。

    陶明揚向法官表示，當他向范中堅「殺價」時，范中堅強調，每一架次的救援包機就是要收到1.5億越南盾（約新台幣19萬5855元）。陶明揚表示，自己是被迫行賄，VijaSun公司共計籌辦17架次的救援包機，須先匯款，航班才會獲批。

    越南救援包機坑殺百姓案共有54名被告，涉案官員遍及外交部、公安部、衛生部等，包括前越南副總理范平明（Pham Binh Minh）的助理以及前越南外交部副部長蘇英勇（To Anh Dung）等均涉案，引發官場大地震。

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