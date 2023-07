加拿大野火燒掉2.7個台灣！ 19歲女消防員英勇殉職

2023/07/15 18:44

〔即時新聞/綜合報導〕加拿大從今年5月起爆發大規模森林野火,從東岸到西岸共有4000多場火災傳出,吞噬了將近980萬公頃的土地,範圍相當於2.7個台灣。如今更傳出,有一名年僅19歲的女消防員不幸殉職的消息,她在救火期間遭倒塌的樹木砸中,送醫急救後仍宣告不治。

綜合外媒報導,年僅19歲的野火消防員蓋兒(Devyn Gale)在卑詩省(British Columbia)偏遠的雷夫爾斯托克區(Revelstoke)清理灌木叢時,周圍突然起火,接著她便與所屬分隊失去聯繫。報導指出,當其他隊員找到她時,發現她被倒下的樹木給壓住,於是緊急合力將她救出後送往醫院搶救,然而最終仍宣告不治。

這也是加拿大卑詩省自2015年以來,第一起消防員死亡事件。加拿大總理杜魯道(Justin Trudeau)在推特發文哀悼,「這起死亡事件令人心碎,在這個艱困的時刻,我向她的家人、朋友與消防同仁表達最深切的哀悼」。此外,卑詩省消防公會也表示,將會針對這起事件進行調查,「這提醒我們,這項工作有多危險」。

報導指出,加拿大今年迎來有史以來最嚴重的野火季節,加國政府預估這樣的情況,還會將會持續數個月。在乾旱與炎熱的天氣影響下,從東岸到西岸已發生了共4000多起野火,吞噬了將近980萬公頃的土地,範圍大約等於2.7個台灣,目前已有15.5萬人被撤離家園。

另外,加拿大卑詩省過去本就時常發生野火,整個夏季天空時常被煙霧壟罩,然而近幾年加國發生的野火規模卻不尋常,在全國10省、3地區中,有至少8省和2地區同時發生野火,替國內消防救災資源帶來前所未有的壓力。目前有來自全球11個國家的3200名消防員,已被派往加拿大協助救災,數量也創下歷史新紀錄。

On behalf of #VPD our heartfelt condolences to the family, friends & colleagues of 19 yr old #Firefighter Devyn Gale who died while bravely serving with the #BCWildfireService near #Revelstoke... @BCGovFireInfo @bcgeu @VanFireRescue @VancouverPD #heartbreaking #BCwildfires #RIP pic.twitter.com/kwVvJQ4rUy