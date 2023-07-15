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    加拿大野火燒掉2.7個台灣！ 19歲女消防員英勇殉職

    加拿大一名年僅19歲的野火消防員蓋兒（Devyn Gale），日前在救災期間不幸遭倒塌的樹木砸中，送醫急救後宣告不治。（圖擷取自@ChiefPalmer推特）

    加拿大一名年僅19歲的野火消防員蓋兒（Devyn Gale），日前在救災期間不幸遭倒塌的樹木砸中，送醫急救後宣告不治。（圖擷取自@ChiefPalmer推特）

    2023/07/15 18:44

    〔即時新聞／綜合報導〕加拿大從今年5月起爆發大規模森林野火，從東岸到西岸共有4000多場火災傳出，吞噬了將近980萬公頃的土地，範圍相當於2.7個台灣。如今更傳出，有一名年僅19歲的女消防員不幸殉職的消息，她在救火期間遭倒塌的樹木砸中，送醫急救後仍宣告不治。

    綜合外媒報導，年僅19歲的野火消防員蓋兒（Devyn Gale）在卑詩省（British Columbia）偏遠的雷夫爾斯托克區（Revelstoke）清理灌木叢時，周圍突然起火，接著她便與所屬分隊失去聯繫。報導指出，當其他隊員找到她時，發現她被倒下的樹木給壓住，於是緊急合力將她救出後送往醫院搶救，然而最終仍宣告不治。

    這也是加拿大卑詩省自2015年以來，第一起消防員死亡事件。加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）在推特發文哀悼，「這起死亡事件令人心碎，在這個艱困的時刻，我向她的家人、朋友與消防同仁表達最深切的哀悼」。此外，卑詩省消防公會也表示，將會針對這起事件進行調查，「這提醒我們，這項工作有多危險」。

    報導指出，加拿大今年迎來有史以來最嚴重的野火季節，加國政府預估這樣的情況，還會將會持續數個月。在乾旱與炎熱的天氣影響下，從東岸到西岸已發生了共4000多起野火，吞噬了將近980萬公頃的土地，範圍大約等於2.7個台灣，目前已有15.5萬人被撤離家園。

    另外，加拿大卑詩省過去本就時常發生野火，整個夏季天空時常被煙霧壟罩，然而近幾年加國發生的野火規模卻不尋常，在全國10省、3地區中，有至少8省和2地區同時發生野火，替國內消防救災資源帶來前所未有的壓力。目前有來自全球11個國家的3200名消防員，已被派往加拿大協助救災，數量也創下歷史新紀錄。

    加拿大從今年5月起爆發大規模森林野火，從東岸到西岸共有4000多場火災傳出，吞噬了將近980萬公頃的土地，相當於2.7個台灣。（路透）

    加拿大從今年5月起爆發大規模森林野火，從東岸到西岸共有4000多場火災傳出，吞噬了將近980萬公頃的土地，相當於2.7個台灣。（路透）

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